El CDC dice que los niños pueden estar a menos de 3 pies entre sí para los campamentos de verano

(REUTERS) – Los niños que asisten a un campamento de verano pueden estar a menos de 3 pies entre sí, pero deben usar máscaras para limitar la propagación del COVID-19, según una nueva guía emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las recomendaciones actualizadas de los CDC para los campamentos, emitidas el sábado , han sido esperadas con impaciencia por los padres a medida que se acerca el final del año escolar.

La agencia dijo que la guía de su campamento se alinea con su evidencia de distanciamiento social en las escuelas, con al menos 3 pies entre los niños, y al menos 6 pies al comer y beber. Los consejeros del campamento y otros adultos deben permanecer al menos a 6 pies de los niños y entre ellos, dijo el CDC.

Las actividades del campamento de verano deben llevarse a cabo al aire libre tanto como sea posible, y si están adentro, las puertas y ventanas deben dejarse abiertas cuando sea posible, dijeron los CDC. Se deben evitar los eventos grupales y las grandes reuniones, agregó.

Las vacunas COVID-19 se han incrementado en todo el país, pero los niños más pequeños no están autorizados actualmente para las tres vacunas aprobadas en los Estados Unidos. La vacuna COVID-19 de Pfizer Inc y BioNTech SE está autorizada para su uso a partir de los 16 años, y ahora se busca la aprobación para niños de 12 a 15. Moderna Inc y Johnson & Johnson están estudiando sus vacunas en niños.

Los CDC dijeron que, si bien menos niños se han enfermado con COVID-19 en comparación con los adultos, aún pueden infectarse con el coronavirus y transmitirlo a otros y, a veces, pueden tener resultados graves.

Reporte de Chris Prentice; Editado por Will Dunham. © 2021 Thomson Reuters.