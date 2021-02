El CDC brinda orientación sobre el uso de analgésicos como Motrin, Tylenol con la vacuna COVID-19

( WKBN ) – El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a las personas a no tomar analgésicos como Tylenol o Motrin antes de recibir la vacuna COVID-19.

A veces, las personas tomarán analgésicos antes de una inyección, pero eso no se recomienda para la vacuna COVID-19, según los CDC .

Los investigadores dicen que en este momento no tienen la información sobre el impacto de tales medicamentos, llamados AINE o medicamentos antiinflamatorios no esteroides, en la respuesta de anticuerpos inducida por la vacuna COVID-19.

“Se pueden tomar medicamentos antipiréticos o analgésicos (por ejemplo, acetaminofén, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos) para el tratamiento de los síntomas locales o sistémicos posteriores a la vacunación, si es médicamente apropiado”, declararon los CDC. “Sin embargo, actualmente no se recomienda la administración profiláctica de rutina de estos medicamentos con el fin de prevenir los síntomas posteriores a la vacunación, porque en este momento no se dispone de información sobre el impacto de dicho uso en las respuestas de anticuerpos inducidas por la vacuna del ARNm COVID-19”.

En otras palabras, existe la preocupación de que la administración de dichas vacunas antes de la vacunación pueda debilitar la respuesta inmunitaria del cuerpo,según AARP .

Tampoco se recomiendan los antihistamínicos antes de recibir la vacuna. Los médicos dicen que los antihistamínicos no previenen una reacción y pueden enmascarar un problema.

Los AINE se pueden tomar después de que se administre la vacuna, según los CDC.

Además, la vacuna COVID-19 no debe administrarse al mismo tiempo que cualquier otra vacuna. Los funcionarios de salud dicen que debe esperar al menos 14 días después de recibir la vacuna COVID-19 para recibir otras vacunas.

COVID-19 y otras vacunas se pueden administrar en un período de tiempo más corto en situaciones en las que los beneficios de la vacunación superan los riesgos.