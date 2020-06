¿Dónde se ordena el uso de máscaras faciales en Tampa Bay?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras continúa la pandemia de coronavirus, algunas ciudades y condados en el área de Tampa Bay están promulgando ordenanzas de máscara para residentes y empleados.

8 on your site te presenta un desglose por condado de dónde están vigentes las ordenanzas.

Actualmente no hay actualizaciones para los condados de Citrus, Hernando, Sarasota, Highlands o Hardee.

Este artículo se actualizará con más información a medida que llegue a nuestra sala de redacción.

Condado de Hillsborough

El Grupo de Política de Emergencia del Condado de Hillsborough aprobó una ordenanza de máscara el 22 de junio que entrará en vigencia el miércoles 24 de junio a las 5 pm

Los empleados y clientes deben usar una máscara dentro de las empresas. La ordenanza no requerirá que las personas usen una máscara afuera, a menos que no sea posible el distanciamiento social.

Las escuelas y los lugares de culto están exentos de la ordenanza.

Como parte de una enmienda hecha a la orden ejecutiva, la EPG dijo que la ejecución de la orden se colocará en los operadores comerciales, no en el propietario del espacio en el que ocupa el negocio. No se emitirán multas si una persona no cumple con la orden, sin embargo, el operador comercial podría enfrentar una multa.

Tampa

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, implementó previamente una ordenanza de máscara en la ciudad, que entró en vigencia el 19 de junio.

La ordenanza establece: “Toda persona que trabaje, viva, visite o haga negocios en la Ciudad de Tampa deberá cubrirse la cara en cualquier lugar interior, que no sea su hogar o residencia, cuando no mantenga distancia social de otras personas, excluyendo miembros de la familia o compañeros “.

A continuación se encuentran las excepciones a la ordenanza:

Personas menores de dos años.

Personas que observan distanciamiento social de acuerdo con las directrices de los CDC

Las personas para quienes una cobertura facial causaría un deterioro debido a una condición de salud existente

Personas que trabajan en un negocio o profesión que no tienen interacciones con otras personas.

Personas que trabajan en un negocio o profesión que mantienen distanciamiento social de otra persona.

Las personas que trabajan en un negocio o profesión donde el uso de una cubierta facial les impediría realizar las tareas del negocio o profesión.

Personas haciendo ejercicio, manteniendo el distanciamiento social.

Personas mientras comen o beben

Seguridad pública, bomberos y otro personal de seguridad y salud, ya que los requisitos de sus equipos de protección personal se regirán por sus respectivas agencias.

El requisito no se aplicará cuando una persona con discapacidad auditiva necesita ver la boca de alguien con una máscara para comunicarse

Si se encuentra a alguien sin una máscara o una máscara, será una cita civil.

Condado de Pinellas

El 23 de junio, la Junta de Comisionados del Condado de Pinellas emitió una orden ejecutiva que requiere que todos en el condado usen máscaras faciales mientras están en el interior de negocios públicos, a partir del 24 de junio a las 5 pm

De acuerdo con la orden ejecutiva, los residentes deben usar protectores faciales, incluidos protectores faciales, cuando se encuentren en lugares públicos del condado de Pinellas en lugares con más de 10 personas.

St Petersburg

El alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, firmó una orden ejecutiva el 22 de junio que requiere que los residentes y empleados de la ciudad usen una máscara en el interior. Esta orden entró en vigencia el 23 de junio.

También se requerirá que todas las empresas publiquen un plan específico para el lugar de trabajo, junto con posibles exposiciones al COVID-19 y lo que el negocio planea hacer para eliminar o reducir la exposición.

Kriseman dijo que el desafío a la orden será una violación municipal.

Si ve una violación, se le pide que llame a la línea de no emergencia del Departamento de Policía de San Petersburgo al 727-893-7780 o envíe un correo electrónico a action@stpete.org.

Condado de pasco

El 23 de junio, el administrador del condado de Pasco emitió una orden ejecutiva que requería que todos en el condado usaran máscaras faciales mientras estén dentro de las empresas públicas con vigencia inmediata.

Requisitos de orden de cobertura facial:

Los recubrimientos faciales deben cubrir la nariz y la boca.

La orden se aplica a todas las empresas e instalaciones gubernamentales del condado abiertas al público

Las empresas deben garantizar el cumplimiento de esta orden

Las empresas que violen esta Orden podrían enfrentar una multa de hasta $ 250

Las excepciones a la orden incluyen niños menores de dos años y cualquier persona con una condición de salud existente que se complicaría con una máscara

La Junta Escolar del Condado de Pasco dijo que la orden no afectará a los estudiantes en las escuelas públicas, pero se requerirán máscaras para los empleados y visitantes de la escuela.

Condado de Polk

Los funcionarios del condado de Polk supervisarán cómo los mandatos de las máscaras afectan los resultados de las pruebas en Tampa y San Petersburgo, pero no tienen planes de exigir que se cubran el rostro.

“Mientras los números están aumentando… no veo que el condado de Polk siga el ejemplo de Tampa. La gente es lo suficientemente inteligente como para tomar sus propias decisiones ”, dijo George Lindsey, comisionado del condado de Polk, a 8 On Your Side.

Lakeland

El alcalde de Lakeland, Bill Mutz, dijo que promulgaría un mandato de máscara en toda la ciudad si tuviera los mismos poderes otorgados a otros alcaldes en Florida.

“Absolutamente lo habría hecho si pudiera hacer una orden ejecutiva. No puedo Y realmente quiero escuchar a través de la voz de una comisión ”, dijo. “Me gusta nuestra forma de gobierno. No estoy abogando por un cambio en eso. Estoy seguro de que con la reconsideración, volveremos a abordar esto.

Condado de Manatee

El condado de Manatee actualmente no tiene una orden de máscara obligatoria en su lugar.

Los comisionados del condado no avanzaron con ningún tipo de mandato de máscara a partir del 23 de junio. Una de las preocupaciones que surgió varias veces durante una reunión fue la ejecución.

