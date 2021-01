¿Dónde están las vacunas? Funcionario de Florida dice que es un ‘problema de suministro’

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Las frustraciones aumentan a medida que las personas mayores luchan por recibir la vacuna contra el coronavirus en el área de Tampa Bay.

Miles de personas mayores todavía están tratando de recibir su primera inyección, pero no hay citas.

“¿Dónde están las vacunas? ¿A dónde fueron?” preguntó Jacqueline Milch, quien se dirigió a 8 On Your Side en busca de ayuda.

Milch ha intentado programar una cita para su amiga que es mayor y está en riesgo, pero no ha tenido suerte en Hillsborough ni en ninguno de los condados circundantes.

“Hoy fui a todos los condados que se encuentran a poca distancia en automóvil en un intento de conseguir una cita para ella y no pude”, dijo Milch.

Durante las últimas dos semanas, el condado de Hillsborough ha abierto su registro de vacunas al comienzo de la semana. Esta es la primera semana que el condado aún no ha anunciado ningún plan y el condado de Hillsborough no está solo.

8 On Your Side descubrió que ninguno de los 10 condados en el área de Tampa Bay tiene citas disponibles a la fecha. Cuatro condados están agregando personas a una lista de espera .

“El problema es que solo podemos ver seis días por delante, no dos semanas, no tres semanas, sino seis días”, dijo Jared Moskowitz, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida a los legisladores estatales la semana pasada durante una reunión del Comité de Pandemias y Emergencias Públicas de la Cámara.

“Es un problema de suministro”, continuó. “Descubrimos un martes lo que obtendremos el lunes siguiente. Entonces, cuando la gente dice cuándo es la planificación a largo plazo, el gobierno federal no nos lo dice. No es que no podamos abrir más ubicaciones, es que no podemos alimentar esas ubicaciones “.

Milch dijo que solo quiere respuestas.

“Danos, número uno, un plan, y número dos, un marco de tiempo, porque en este punto realmente no veo un plan y no veo un marco de tiempo. Es solo cada hombre por sí mismo ahí afuera. Es frustrante para todo el mundo. Es simplemente inaceptable “.