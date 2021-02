Dolly Parton dice que la fe obligó a una donación de investigación COVID-19 de $ 1 millón, no saltará la línea para recibir la vacuna

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

NUEVA YORK (AP) – Dolly Parton ha estado cantando sobre los empleados de oficina que trabajan todos los días “de 9 a 5” durante más de 40 años, pero ahora el ícono del país canta sobre empresarios que trabajan “de 5 a 9” para perseguir sus sueños después de horas.

El éxito de la década de 1980 de la leyenda ganadora del Grammy ha sido cambiado por Squarespace , una compañía que ayuda a los usuarios a construir y alojar sus propios sitios web, para un comercial del Super Bowl que debutará el martes. El ganador del Oscar Damien Chazelle de la fama de “La La Land” dirigió el anuncio.

“Mucha gente a lo largo de los años ha querido cambiar la letra para que se ajuste a ciertas cosas que están haciendo. Realmente pensé que era algo maravilloso, especialmente para Squarespace. Están tan interesados en las personas, los nuevos empresarios que trabajan fuera de horario para iniciar sus propios negocios ”, dijo Parton. “‘5 a 9’ parecía ser algo perfecto cuando lo lanzaron”.

Parton está utilizando Squarespace para crear un sitio web para su nuevo perfume, DollyFragrance.com.

La cantante, quien también es actor, productor, humanitario y más, dijo que puede relacionarse con los empresarios que trabajan día y noche para cumplir sus objetivos.

“Pues yo trabajo los 365 (días del año). Siempre trabajo de 5 a 9, de 9 a 5. Trabajo todas las horas del día y de la noche ”, dijo. “Lo que sea que necesites hacer, tienes que hacerlo, por muchas horas que sean necesarias”.

Dolly Parton, de 75 años, es elegible para ser inoculada contra COVID-19, pero aún no ha recibido una inyección, dijo a Associated Press, a pesar de que donó $ 1 millón para el desarrollo de vacunas.

Hablando de su donación a Associated Press, la cantante dijo: “Bueno, sigo mi corazón. Soy una persona de fe y oro todo el tiempo para que Dios me lleve en la dirección correcta y me diga qué hacer. . “

“Cuando se produjo la pandemia por primera vez, ese fue mi primer pensamiento: ‘Necesito hacer algo para tratar de ayudar a encontrar una vacuna’. Acabo de investigar un poco con la gente de Vanderbilt (Universidad): son personas maravillosas, han sido tan buenos a lo largo de los años con mi gente en tiempos de enfermedad y todo eso. Solo pregunté si podía donar un millón de dólares. a la investigación de una vacuna “, continuó.

El ícono de la música también reveló si aún recibió la vacuna COVID-19.

“No voy a conseguir la mía hasta que más personas obtengan la suya. No quiero que parezca que me estoy saltando la línea solo porque doné dinero. Eso es muy divertido”.

Parton señaló que “legalmente” podría haber recibido la vacuna la semana pasada, ya que ahora oficialmente tiene 75 años. La artista cumplió 75 años el 19 de enero y reveló que en realidad consideró recibirla ese mismo día, pero cambió de opinión.

“Sin embargo, voy a conseguir el mío, pero voy a esperar. Tengo la edad en la que podría haber conseguido el mío legalmente la semana pasada. Cumplí 75. Lo iba a hacer en mi cumpleaños, y pensó: “No, no hagas eso”. Parecerá que estás haciendo un espectáculo “, dijo Parton.