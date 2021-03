DeSantis revela problema de suministro con la vacuna Johnson & Johnson

PALM HARBOR, Florida (WESH) – El gobernador Ron DeSantis habló en Palm Harbor el miércoles por la tarde sobre la dosis única de Johnson & Johnson, y agregó que los envíos se han topado con un inconveniente.

“No tenemos más J&J en el futuro previsible durante las próximas dos o tres semanas. No estamos anticipando ningún nuevo J&J, y no sé cuál es el problema”, dijo DeSantis. “Si has estado esperando a J&J y tienes la oportunidad de conseguir un Pfizer o un Moderna, te recomiendo que compres el Pfizer o el Moderna si puedes hacerlo, porque no puedo garantizar que J&J vaya estar disponible.”

También mencionó que el suministro general de vacunas no crecerá rápidamente, “Parece que nuestro suministro está bastante estancado en las próximas semanas”.

Sin embargo, habrá más tiendas Walgreens y CVS disponibles para administrar la vacuna COVID en Florida, ya que mencionó el número total de tiendas a las que se expandirán las empresas.



“223 Walgreens en todo el estado de Florida”, dijo DeSantis, “182 CVS”.



DeSantis no se ha comprometido en una fecha específica para que los mayores de 55 años sean elegibles para la vacuna.



“Definitivamente bajaremos a 55 en algún momento de marzo”, dijo.



Un punto de discordia ocurrió cuando se le preguntó a DeSantis sobre los grupos de edad. Habló sobre los educadores y las diferencias entre la elegibilidad para vacunas en los sitios administrados por el estado y los sitios de FEMA en Florida.

“Lo que hizo el gobierno federal es que dijeron que cualquier persona que trabaje en K-12 es elegible. Entonces, en esos sitios de FEMA, lo hacen sin importar la edad. No lo hacemos porque estamos siguiendo los datos y los datos dicen Nosotros, si usted es un empleado escolar de 22 años, corre menos riesgo que alguien que tiene 70 o 65 años, por lo que nos enfocamos en los 50 en adelante “, dijo DeSantis.

En un razonamiento que los defensores de la ‘vacuna para todos’ están rechazando, DeSantis agregó, “tener gente sana, gente joven que se salte la línea, eso no es buena salud pública y eso no es lo que estamos haciendo”.