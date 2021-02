DeSantis realizará una conferencia de prensa en Pinellas Park en medio de la controversia sobre el favoritismo de las vacunas

PINELLAS PARK, Fla. (WFLA) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, regresará a la Bahía de Tampa luego de la controvertida decisión del estado de abrir un sitio de vacunación emergente que atienda las áreas más ricas del condado de Manatee.

La División de Manejo de Emergencias de Florida abrió una clínica de vacunación emergente en Lakewood Ranch para adultos mayores que viven en los códigos postales 34202 y 34211, dos de los vecindarios más ricos de la zona.

Las personas mayores que han estado esperando ser seleccionadas a través del grupo de reserva de vacunas del condado le dicen a 8 On Your Side que el nuevo sitio los hace sentir frustrados.

“Tres mil personas que son privilegiadas saltaron frente a mí”, dijo Glen Gibellina, residente del condado de Manatee.

DeSantis ha sido criticado por dar acceso especial a las vacunas a los residentes de los códigos postales más ricos de Florida. Los datos estatales han demostrado que los residentes de las áreas prósperas se vacunan a un ritmo más rápido que los de los vecindarios de bajos ingresos.

Cuando se le preguntó sobre las disparidades el miércoles, DeSantis dijo que el estado “quería encontrar comunidades que tuvieran altos niveles de personas mayores viviendo allí, y este [Lakewood Ranch] obviamente tiene una alta concentración”.

Pero los dos códigos postales que atiende el nuevo sitio de vacunación parecen tener menos casos de coronavirus en comparación con otras áreas, según un mapa que rastrea el brote del virus en el condado de Manatee.

DeSantis dijo que las vacunas son complementarias a las 6,000 dosis adicionales que se administran cada semana en el condado de Manatee, por lo que las personas mayores también tienen esas opciones. También pueden vacunarse en Publix.

“Si al condado de Manatee no le gusta que hagamos esto, entonces estamos totalmente de acuerdo con poner esto en los condados que lo deseen”, dijo DeSantis. “Y estamos totalmente felices de hacer eso. Entonces, cualquiera que diga que [there is a problem] , háganoslo saber. Si desea que lo enviemos a Sarasota la próxima vez, o Charlotte, o Pasco, o donde sea, avísenos. Estamos felices de hacerlo “.

“Realmente estoy molesto y avergonzado por cómo sucedió esto”, dijo la comisionada del condado de Manatee, Misty Servia, quien calificó el sitio como injusto.

Servia dijo que se acercó al gobernador el miércoles.

“Tengo ciudadanos que se comunican conmigo todos los días, pidiendo una cita para una vacuna”, dijo Servia.

El gobernador está llevando a cabo una conferencia de prensa en Mainlands Community Club House en Pinellas Park a las 9 am el jueves, pero no está claro qué temas abordará o si enfrentará preguntas sobre el controvertido sitio en el condado de Manatee.

Puede ver el evento en vivo en WFLA.com o en la página de Facebook de WFLA.