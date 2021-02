DeSantis criticado por dar acceso especial a vacunas a vecindarios ricos como Lakewood Ranch

TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras millones de floridanos esperan vacunarse, los residentes de dos de los vecindarios más ricos del condado de Manatee tendrán acceso especial a las vacunas.

La División de Manejo de Emergencias de Florida abrió el miércoles una clínica de vacunas emergente en Lakewood Ranch para los residentes que viven en los dos códigos postales vecinos 34202 y 34211.

El nuevo sitio está ubicado en Premier Sports Campus, 5895 Post Boulevard en Lakewood Ranch.

Las citas para la clínica no se pueden hacer en línea. El condado dijo que se seleccionaron 3,000 residentes de su grupo de reserva para recibir una vacuna.

Los disparos entrarán en armas los miércoles, jueves y viernes. Los pacientes programarán una cita para su segunda dosis una vez inmediatamente después de su primera inyección.

“Esta oportunidad única fue posible gracias a que el gobernador DeSantis llamó (presidente de Schroeder-Manatee Ranch) a Rex Jensen y quería hacer un sitio de vacunación cerca de Lakewood Ranch”, dijo la presidenta de la Comisión del Condado, Vanessa Baugh. “El gobernador ha estado tratando de encontrar grandes áreas de vecindarios para apuntar”.

DeSantis ha sido ampliamente criticado por dar acceso especial a las vacunas a los residentes de los códigos postales más ricos de Florida. Los datos estatales han demostrado que los residentes de las áreas prósperas se vacunan a un ritmo más rápido que los de los vecindarios de bajos ingresos.

Lakewood Ranch está ubicado en el sureste del condado de Manatee y el noreste del condado de Sarasota y se clasifica constantemente entre los vecindarios más ricos de Florida, según datos del gobierno.

“Estoy indignado de que el gobernador Desantis haya otorgado una asignación especial de vacunas contra el virus a los residentes de Lakewood Ranch”, dijo un espectador en un correo electrónico al canal de noticias 8. “¿A qué categoría especial pertenecen además de ser posibles partidarios de Desantis? ¿Se les pondrá por delante de las personas de color y otros residentes marginados del condado de Sarasota? ”

“Entonces, castigamos a las personas que dan la vacuna sobrante, para que no se desperdicie, pero todos los ricos tienen que mostrar su dinero en la cara de DeSantis, ¿y van directamente al frente de la fila?” preguntó otro espectador.

En una conferencia de prensa el miércoles, el gobernador enfrentó preguntas sobre las disparidades en el lanzamiento de la vacuna en el estado.

“No había opción para elegir ciertos códigos postales”, dijo DeSantis. “Queríamos encontrar comunidades que tuvieran altos niveles de personas mayores viviendo allí, y obviamente esto tiene una alta concentración. Si miras todas estas comunidades diferentes, hay muchas personas mayores. Si hubiera pocas personas mayores, entonces no habría instalado una cápsula aquí “.

Dijo que las vacunas son complementarias a las 6.000 dosis adicionales que se administran cada semana en el condado de Manatee, por lo que los residentes también tienen esas opciones.

“Si al condado de Manatee no le gusta que hagamos esto, entonces estamos totalmente de acuerdo con poner esto en los condados que lo desean”, dijo DeSantis. “Y estamos totalmente felices de hacer eso. Así que cualquiera que diga que [there is a problem] , avísenos. Si quiere que lo enviemos a Sarasota la próxima vez, o Charlotte, o Pasco, o donde sea, avísenos nosotros lo sabemos. Estamos felices de hacerlo “.