DeSantis cambia de opinión a reportero luego de una pregunta de desempleo

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los reporteros continuaron presionando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el lunes para explicar el muy criticado sistema de desempleo del estado.

En una conferencia de prensa sobre el transporte en Orlando, se le preguntó al gobernador por qué tantas personas que llenaban las solicitudes no eran elegibles para recibir beneficios.

El reportero, identificado por Florida Politics como David Jones de First Coast News, dijo que había proporcionado a la oficina del gobernador los nombres de 5,000 solicitantes que presentaron una solicitud a mediados de marzo y fueron rechazados.

DeSantis intentó darle la vuelta al periodista, diciendo que era su responsabilidad investigar a los que se quejaban.

¿Has investigado alguno de ellos? ¿Sin embargo, investigaste? Preguntó DeSantis. “¿Presentaron un número de Seguro Social válido?”

También sugirió que el periodista “ni siquiera estaba investigando si son reclamos válidos … solo afirmaba que habían presentado una solicitud”.

“Creo que es su responsabilidad, si está representando que hay alguien en marzo a quien no se le ha pagado, decirle a sus televidentes si esa persona es un solicitante válido o no”. DeSantis dijo, y agregó que una serie de reclamos no válidos eran de “otros países” y “otros estados”.

DeSantis dijo que al 97% de los solicitantes elegibles se les ha pagado con más de $ 2 mil millones en reclamos pagados.

DeSantis dijo a los periodistas la semana pasada que la mayoría de las personas frustradas por el sistema no habían completado la solicitud correctamente.

“DEO pasa por esto, y 9 de cada 10 veces, la aplicación está incompleta”, dijo DeSantis. “Y creo que si ha solicitado en ese período de tiempo, y su solicitud está completa, y califica, creo que se ha pagado al 99.99% de esas personas”.

El sistema CONNECT de $ 77.9 millones se lanzó por primera vez en 2013 bajo la actual administración del senador Rick Scott.

A principios de este mes, DeSantis dijo que le había pedido a su inspector general que investigara el contrato con la compañía que creó el sitio web y cómo se pagó.

