DeSantis apunta a calmar los temores sobre la capacidad de la UCI con una mesa redonda de coronavirus

TALLAHASSEE (WFLA) – El gobernador de Florida Ron DeSantis dirigió una mesa redonda de coronavirus desde Tallahassee el martes por la tarde.

La discusión se centró en la capacidad del hospital en todo el estado, con DeSantis llamando a los informes de hospital limitado, las camas de la UCI “no son realmente precisas”.

El gobernador proporcionó la siguiente actualización sobre la capacidad del hospital:

24% de las camas de hospital (14,000) están vacías

20% de las camas de UCI (más de 1,000) están vacías

DeSantis llamó a la Secretaria de la Agencia para la Atención Médica, Mary Mayhew, a Chrystal Sickle de la Asociación de Hospitales, y a dos médicos con Advent Health para participar en la mesa redonda.

“Tomados en conjunto, los dos grupos representan más del 70% de los hospitales en el estado de Florida y creo que pueden proporcionar una gran idea de lo que está sucediendo en el terreno”.

DeSantis dijo que quería abordar los informes de que el estado se está quedando sin camas en la UCI.

“Tenemos muchas comunidades rurales con hospitales que tienen cero capacidades de UCI, bajo ninguna circunstancia, simplemente no las tienen”, dijo. “Si es necesario ese nivel de atención, los pacientes son enviados a áreas un poco más pobladas que tienen eso”.

DeSantis también señaló que hay varios hospitales de Florida, como Advent Health, que forman parte de un sistema más grande de hospitales. Si bien puede haber solo unas pocas camas en la UCI en un hospital en particular, es posible que haya más camas dentro del mismo sistema hospitalario en una ciudad vecina.

La Agencia de Administración de Atención Médica de Florida creó un sitio web en el que el público puede rastrear las camas disponibles en hospitales y UCI en todo el estado. A partir de las 11 de la mañana del martes, hay 9.439 personas hospitalizadas en todo el estado con un diagnóstico primario de COVID-19.

DeSantis dijo que no quiere informes de baja capacidad de la UCI en ciertas regiones para disuadir a los pacientes de tratar afecciones no relacionadas con el coronavirus.

“El mensaje es: no se siente en esos síntomas, porque podría terminar, un par de meses más adelante, en un estado más grave, y eso no es bueno para nadie”, dijo DeSantis. “Asegúrese de que las personas sepan que es seguro entrar, obtener la atención que necesitan y que la ansiedad por entrar no es nuestra amiga, y queremos que las personas reciban la atención que necesitan”.

