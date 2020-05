DeSantis anunciará plan para reabrir gimnasios en Florida

TAMPA, Florida (WFLA) - En un esfuerzo por mantener a las mascotas en sus hogares y fuera de los refugios, un refugio para animales sin matar con sede en San Petersburgo ha establecido un fondo para ayudar a cubrir los costos normalmente asociados con el cuidado adecuado de nuestro furry unos.

La iniciativa “Más seguro en el hogar” de Friends of Strays brinda a quienes no pueden cuidar a sus mascotas debido a la pérdida de ingresos, una alternativa a la entrega de su animal a un refugio. Friends of Strays se asoció con clínicas veterinarias e instalaciones de esterilización / castración, incluida Operation: SNIP y SPOT, así como Pet Warehouse, para proporcionar servicios de esterilización, castración y bienestar, así como suministros para mascotas a los residentes de San Petersburgo que no tienen trabajo por la pandemia