Departamento de Justicia advierte sobre tarjetas de exención falsas para el uso de máscaras

TAMPA (WFLA) – El Departamento de Justicia advierte a los estadounidenses que varias tarjetas que afirman eximir al titular de las ordenanzas de cubrirse la cara son fraudulentas y no están respaldadas por el Departamento de Justicia de los EE. UU.

“Estas publicaciones no fueron emitidas por el departamento y no están respaldadas por el departamento”, se lee en el comunicado de prensa. “El Departamento insta al público a no confiar en la información contenida en estas publicaciones y visitar ADA.gov para obtener información de ADA emitida por el Departamento”.

La noticia llega después de múltiples ordenanzas del condado que promulgan ordenanzas de máscara para residentes y empleados, incluidos Hillsborough, Pinellas y Pasco.

Para obtener más información sobre la ADA, comuníquese con la línea de información de la ADA al 800-514-0301 (voz) y al 800-514-0383 (TTY).

