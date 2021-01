Dentistas autorizados a administrar la vacuna COVID-19 en California

SAN FRANCISCO, Calif. ( KRON ) – En un esfuerzo por acelerar las vacunas en todo el estado, el gobernador Gavin Newsom anunció esta semana que los dentistas ahora están autorizados a administrar COVID-19.

La exención de emergencia aprobada el lunes permite que los 36,000 dentistas del estado ayuden a administrar las vacunas.

“Creo que esto es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Deberíamos haber sido considerados hace mucho tiempo”, dijo el Dr. Thomas Arnold, cirujano dental.

Los dentistas Dr. Thomas Arnold y Dr. Daniel Chen dicen que una vez que se capaciten, estarán listos para administrar las vacunas COVID-19 en clínicas y sitios de vacunación.

“Como dentistas, creo que estamos completamente calificados para administrar estas inyecciones de vacunación. Ya administramos inyecciones en lugares de la boca de difícil acceso, por lo que aplicar una inyección en el brazo no debería ser un gran problema”, dijo Chen. “Como profesionales médicos, podemos reconocer los signos de una reacción alérgica, por lo que creo que es crucial poder reconocer eso y saber cómo responder”.

Esta idea surge mientras el estado continúa finalizando su plan de vacunación. La Asociación Dental de California aplaude la idea y dice que se deben implementar todos los recursos disponibles para salvar vidas y mitigar el sufrimiento durante la pandemia.

“Muchos pacientes tienen confianza y fe en su dentista, y las personas que podrían estar un poco aprensivas podrían estar más abiertas si el dentista que han estado viendo durante años dice que está bien”, dijo Arnold.

Arnold y Chen ya recibieron sus primeras dosis a través de la Sociedad Dental de Berkeley.

La asociación estatal ahora está instando a todos los condados a considerar vacunar a los dentistas lo antes posible.

“Creo que los dentistas tratan con la comunidad todo el tiempo y estamos emocionados de ayudar a la gente y mantenerla viva”, dijo Arnold. “Quiero decir, todo lo que podamos hacer. Estamos listos para empezar”.

Los dentistas completarán un curso de capacitación en línea de cuatro horas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre cómo administrar la inyección, y podrían comenzar a ser llamados para ayudar la próxima semana.

Are you having trouble signing up to get a coronavirus vaccine in the Tampa Bay area?

Fill out our 8 On Your Side form to report the problems you’re having.