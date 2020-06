Demanda de pruebas aumenta, pero se necesita más personal; El condado de Hillsborough pide ayuda al estado

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Los líderes del condado de Hillsborough están luchando contra una complicación de COVID-19 que involucra la falta de personas que administran las pruebas, lo que está causando el cierre temprano de los sitios y enojando a los ciudadanos.

El condado de Hillsborough tiene una gran batalla en sus manos cuando se trata de las pruebas COVID-19. Tienen los kits, pero no tienen suficientes personas para administrarlos.

“Este no es un problema de escasez de kit de prueba”, dijo Jon-Paul Lavandeira, Líder de Operaciones OCVID-19 del Condado de Hillsborough.

Rob Navarez fue uno de los muchos residentes de Hillsborough que se presentó en Brandon el miércoles por la noche, harto y frustrado.

“Estoy muy enojado por eso”, dijo Rod a 8 On Your Side mientras estaba sentado en su auto. “Necesitamos más sitios para realizar pruebas. Esto es ridículo. Esto es una locura. Estamos en medio de una pandemia y no se puede hacer la prueba”.

Los residentes dicen que es simple. Se necesitan más sitios de prueba.

“La forma en que está sucediendo, antes de que te des cuenta, todos los demás están enfermos de nuevo. ¿Realmente va a desaparecer”, preguntó Susan Aponte mientras esperaba en la fila.

El condado está analizando todas las opciones sobre la mesa, incluida la adición de más sitios de prueba. Sin embargo, muchos factores entran en eso. El ser principal, que tiene suficiente poder humano para abrir otro sitio.

“No se trata simplemente de verter más kits de prueba en una máquina y simplemente mantenerlo en funcionamiento, hay otras consideraciones”, dijo Lavandeira. “Tenemos profesionales médicos con licencia aquí afuera en el sol, hace mucho calor aquí en PPE. Solo se puede esperar que alguien produzca tanto en un cierto período de tiempo. Tienen que descansar y también tienen otros trabajos para conseguir”. La mayoría de estas personas son voluntarias y tienen que regresar a los hospitales en los que trabajan “.

Con siete sitios de prueba en todo el condado , algunos han tenido que cerrar temprano debido a la alta demanda y la baja cantidad de personal. Ahora, los líderes del condado de Hillsborough le dicen a 8 On Your Side que están “actualmente en negociaciones con el estado”.

“Estamos considerando todas y cada una de las opciones”, dijo Lavandeira.

Lavandeira no entraría en detalles sobre los detalles de las “negociaciones” con los líderes estatales y la oficina del gobernador. En este momento, el condado está evaluando a aproximadamente 1,000 personas por día. Algunos días, es aún más, ya que la demanda de pruebas está en su punto más alto .

Sin embargo, no hay suficiente personal para administrar los kits de prueba, por lo que algunos sitios de prueba están vacíos, por ahora. Los líderes del condado de Hillsborough esperan obtener personal de apoyo del estado lo antes posible.

“Tenemos que mantenernos dentro de nuestra limitación de recursos. Tenemos personal que solo puede trabajar varias horas y hay mucho calor involucrado en esto. No se puede hacer que estas personas caigan al suelo, hay un equilibrio que debes considerar”. Hacemos lo mejor que podemos. Vamos a la guerra con las armas que tenemos y hacemos lo mejor que podemos “, dijo Lavandeira.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, la aplicación del código también habló sobre la implementación de la programación en línea para los residentes de Hillsborough en lo que respecta a las pruebas, en un esfuerzo por simplificar el proceso.

Actualmente hay siete ubicaciones en el condado con diferentes horarios, incluida una ubicación de Brandon que puede acomodar pruebas en las horas de la tarde.

ÚLTIMAS NOTICIAS: