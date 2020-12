¿Cuando y donde? Cómo se implementarán las vacunas en EE. UU.

NUEVA YORK (AP) – Con las vacunas contra el coronavirus en el horizonte, ¿cuándo y dónde se vacunarán la mayoría de los estadounidenses?

Muchos de los detalles aún se están elaborando, mientras los reguladores revisan las primeras vacunas candidatas. Un panel federal de expertos en vacunas se reunirá esta semana para considerar la vacuna de Pfizer, y nuevamente la próxima semana para la de Moderna.

Si el grupo asesor aprueba, la Administración de Drogas y Alimentos podría dar luz verde a las vacunas poco después, poniendo en marcha el esfuerzo de vacunación más grande del país.

Se necesitarán muchos meses para llegar a todos y esperar baches en el camino.

Pero no se desanime, dijo el Dr. Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

“Trabajaremos con ellos”, dijo.

¿CUÁNDO PUEDO VACUNARME?

Depende de su riesgo de infectarse o enfermarse gravemente. ¿Es usted un trabajador de la salud? ¿Es residente de un hogar de ancianos o recibe atención a largo plazo? Esas personas deberían ser las primeras en la fila para el suministro inicial limitado, decidieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las primeras inyecciones podrían administrarse en unos días si la FDA autoriza el uso de emergencia. En última instancia, los estados decidirán dónde enviar las vacunas.

Según las reservas de Pfizer y Moderna, los funcionarios federales estiman que 20 millones de personas en el grupo de primera prioridad podrían ser vacunadas para fin de año. Ambas vacunas requieren dos dosis.

¿QUIÉN ES EL SIGUIENTE EN LA LÍNEA?

Un panel de expertos que asesora a los CDC sobre vacunas se reunirá nuevamente para recomendar el siguiente grupo. Las posibilidades incluyen a cualquier persona de 65 años o más, maestros, policía, bomberos y trabajadores en otros campos esenciales, como la producción de alimentos.

Se están preparando más vacunas y las autoridades han dicho que quieren que todos los demás puedan acceder a las vacunas antes de mediados del próximo año. Las pruebas de vacunas recién se están realizando en los niños para determinar si pueden recibir inyecciones

Para saber cuándo es su turno, esté atento a los avisos de su estado.

¿DÓNDE OBTENERÉ UN DISPARO?

Las farmacias, las clínicas de salud y el consultorio de su médico son las opciones probables. Los estados están trabajando para inscribirlos. Es probable que los departamentos de salud locales también dirijan clínicas de vacunación masiva.

Una vez que las dosis estén ampliamente disponibles, las personas podrán utilizar un sitio web del gobierno existente, vacunafinder.org , para encontrar inyecciones de COVID-19. El sitio web ya se utiliza para encontrar vacunas contra la gripe y otras enfermedades.

Es probable que las inyecciones de COVID-19 estén limitadas por un tiempo, y el tipo que reciba la gente probablemente dependerá de lo que esté disponible.

¿CUANTO COSTARA?

Debería ser gratis. El gobierno está pagando la vacuna en sí. Y no se le debe cobrar un copago u otro cargo para obtenerlo.

El costo de la aplicación de la inyección estará cubierto por un seguro público y privado, según una tarifa de reembolso establecida. Si no tiene seguro, los proveedores pueden recurrir a un fondo del gobierno para cubrir los costos.

¿CUÁNDO CONSEGUIRÉ MI SEGUNDO DISPARO?

Depende de la marca de la vacuna. El de Pfizer es tres semanas después y el de Moderna es de cuatro semanas.

Recibirá una tarjeta de registro de vacunación como recordatorio de que debe regresar para una segunda inyección. También puede recibir mensajes de texto, llamadas o cartas recordatorios por correo, según la ubicación. Las vacunas se registrarán en los registros de vacunas estatales y locales que ya llevan un registro de otras vacunas. Las vacunas COVID-19 no se pueden mezclar y combinar, por lo que si se necesita una segunda dosis, los proveedores verificarán para asegurarse de que obtenga la correcta.

No todas las vacunas en desarrollo requieren dos inyecciones. Johnson & Johnson está probando una vacuna de dosis única.

¿QUÉ PASA CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Hasta ahora, las vacunas experimentales se han probado en decenas de miles de voluntarios y no se han informado efectos secundarios graves. Los funcionarios de salud monitorearán los efectos secundarios a medida que más personas se vacunen, así como cualquier problema potencial a más largo plazo.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha notado que las personas pueden sentir dolor o fiebre inmediatamente después de la inyección, o algo de dolor en el brazo. Otros efectos secundarios temporales informados por los participantes del estudio incluyeron fatiga, dolor de cabeza y escalofríos.

¿Y SI TENÍA COVID-19?

Tener COVID-19 le brinda protección contra otra infección, pero aún no se sabe cuánto durará esa inmunidad. Y no hay nada que indique que las personas previamente infectadas no deban vacunarse, según el panel asesor de los CDC.

Al vacunar a aquellos con infecciones previas, “la expectativa es que estén más protegidos”, dijo Moncef Slaoui, quien dirige el desarrollo de vacunas en Estados Unidos. Pero se necesitarán estudios para respaldar eso, dijo.

A las personas con un diagnóstico previo de COVID-19 no se les permitió presentarse como voluntarias para las pruebas de la vacuna. Pero no hubo pruebas de detección para descartar personas que podrían haber estado infectadas previamente y no lo sabían. Por lo tanto, es posible que se hayan incluido algunas personas con infecciones libres de síntomas. El panel de los CDC dijo que no era necesario realizar pruebas para detectar esas infecciones silenciosas antes de recibir una vacuna.

Para los trabajadores de la salud que tenían COVID-19, el panel sugiere que es posible que deseen dejar que sus compañeros de salud se les adelanten, ya que la probabilidad de reinfección es baja durante los próximos tres meses.