¿Cuándo volverán las cosas a la normalidad? Esto es lo que dice Fauci

TAMPA, Florida (WFLA) – A medida que la nación alcanza un hito sombrío en la pandemia de coronavirus, es posible que se pregunte cuándo las cosas volverán a la normalidad.

Se espera que el número de muertos en Estados Unidos llegue a 500.000 el lunes. Aunque Florida ha visto casos más bajos en los últimos meses, el público aún deberá seguir algunas precauciones.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, dijo que el público aún necesitará usar máscaras hasta que la mayor parte del país esté vacunada contra el virus y el número de casos sea “muy, muy bajo”.

“Quiero ver [the COVID-19 numbers] bajar mucho”, continuó. “Cuando baje mucho y la inmensa mayoría de las personas estén vacunadas, entonces me sentiría cómodo diciendo que no necesitamos usar máscaras”.

“Si combina la vacunación de la mayoría de las personas en el país con el nivel del virus en la comunidad muy, muy bajo, entonces dirá, en su mayor parte, que no tenemos que usar máscaras”.

Dijo que para el otoño o el invierno de este año, podríamos ver un regreso a la normalidad.

“Creo que tendremos un grado significativo de normalidad … a medida que nos adentramos en el otoño y el invierno para fin de año”, dijo.

Pero con más de 28 millones de personas infectadas con el virus y casi 500.000 muertos, Fauci dijo que pasará mucho tiempo antes de que podamos dejar atrás esta pandemia.

“Es algo que es asombroso cuando miras los números. Casi increíble pero es verdad. Esta es una pandemia devastadora y es histórica. La gente hablará de esto en décadas y décadas y décadas a partir de ahora”, dijo Fauci.

Los maestros y educadores están preocupados por la apertura de escuelas, el peligro que enfrentan durante la pandemia.

“Obviamente, estar en la escuela es muy similar a estar en la comunidad, por lo que el riesgo de que un maestro se infecte en la escuela es muy similar a lo que verías en la comunidad, pero aún no lo sabemos”, dijo. Dr. Fauci.

El Dr. Fauci continuó diciendo que él cree que todos los maestros deben vacunarse antes de regresar a la escuela, pero esa es una solución “no viable”. Él dice que tantos maestros como sea posible deberían recibir la vacuna y deberían ser promovidos en la lista de prioridades.

El presidente Joe Biden recordará las casi 500.000 vidas perdidas con una ceremonia de encendido de velas y un momento de silencio el lunes por la noche en la Casa Blanca.