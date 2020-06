Cuando la abuelita es la niñera durante el COVID-19

ORLANDO, Fla. (Ivanhoe Newswire) — Se recomienda que debido al COVID-19 los abuelitos se mantengan alejados de los nietos para evitar contagios. Sin embargo, en algunas familias esto es imposible, ya que los abuelitos son quienes crían a los nietos.

Un estudio de la Universidad de Cornell hecho antes de la pandemia analizo cuanto tiempo estaban juntos, y encontró que un 50 por ciento de los niños pasaban tiempo con los abuelos semanalmente…asimismo el censo estadounidense determino que 1 de cada 5 niños menores de 5 años se quedaba con los abuelos mientras los padres trabajaban.

Y con las escuelas cerradas más abuelitos tendrán que cuidar de sus nietos. Incluso a medida que las restricciones impuestas por el COVID-19 se levanten, el riesgo del virus continuara. Si los abuelos no pueden mantenerse aislados, deben de protegerse lavándose las manos con frecuencia, limitando el contacto físico, usando guantes cuando cambien pañales y limpiando.

Bien las superficies, juguetes y áreas de juego. Los abuelos que están aislados, pero desean mantenerse en contacto con los niños, pueden programar teleconferencias y leer juntos o jugar juegos virtuales, para además darles un respiro a los padres. Pueden ayudar cocinando y llevándoles la comida a la casa.

Contribuyentes a este informe de noticias incluyen: Cyndy McGrath, Executive Producer, Milvionne Chery, Writer, Roque Correa, Editor

Producido por Child Trends News Service in partnership with Ivanhoe Broadcast News and funded by a grant from the National Science Foundation