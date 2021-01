¿Cuándo estarán disponibles más vacunas COVID-19 en el condado de Pinellas?

PINELLAS PARK, Fla. (WFLA) – El condado de Pinellas y el Departamento de Salud de Florida, una agencia estatal, comenzaron la distribución de las últimas 10,000 vacunas COVID enviadas al condado el martes. Las vacunas se realizan únicamente con cita previa.

“Estamos entusiasmados con nuestra asociación con el Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas, son una agencia estatal y somos el gobierno del condado”, dijo el gerente de información pública del condado de Pinellas, David Connor. “Trabajamos juntos aquí por una buena causa. Tenemos esperanzas para la semana [ahead.] tenemos por [ahead.] “.

Connor dijo que el departamento planea dispersar las 10,000 vacunas en cuatro lugares desde el 19 de enero hasta el 25 de enero, pero no están publicando exactamente dónde porque no quieren que nadie se presente sin una cita .

Se le ha dicho a 8 On Your Side que las ubicaciones están en Pinellas Park, Palm Harbor, Largo y St. Petersburg. Connor dice que los lugares no serán lugares de vacunación de tránsito. Eligieron, por la seguridad de los que recibieron la vacuna, tenerlos sentados en un ambiente más controlado dentro de un edificio.









Imágenes de la ubicación del Parque Pinellas tomadas por WFLA.

Las personas que recibieron la vacuna en la ubicación de Pinellas Park el martes le dijeron a 8 On Your Side que la experiencia fue perfecta y dijeron que entraron y salieron en menos de media hora. Dijeron que es un proceso bien organizado con carritos de golf conducidos por paramédicos de EMS dispuestos a llevarlo desde el estacionamiento hasta el edificio, que está a unos tres minutos a pie.

8 On Your Side le preguntó a Connor el martes cuándo llegarían más vacunas. Dijo que se están preguntando lo mismo y que la información se dispersará tan pronto como el gobierno federal envíe más.

Si aún no tiene una cita para recibir la vacuna, los funcionarios le sugieren que se registre previamente. Para hacerlo, vaya al Portal para pacientes de CDR Health . Nos dicen que se necesitan unos 15 minutos para crear una cuenta y las notificaciones sobre nuevas citas se enviarán allí a medida que estén disponibles.