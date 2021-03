¿Cuándo estarán disponibles las vacunas COVID-19 para todos los floridanos?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Si tiene menos de 60 años y vive en Florida, es posible que se pregunte cuándo será su turno de recibir la vacuna COVID-19. 8 On Your Side descubrió que depende en parte de lo que sucedió el lunes.

Cuando la vacuna contra el coronavirus estuvo disponible por primera vez para las personas mayores de Florida, los sitios web colapsaron y las líneas telefónicas se bloquearon cuando aquellos que eran elegibles intentaron reservar citas.

Meses después, la edad de elegibilidad ha bajado a 60 años y David Medina está optando por no reservar una cita. En cambio, el hombre de 62 años caminará hasta el sitio apoyado por FEMA en Tampa .

“Fue tan frustrante que dije, ‘no, no vamos a hacer eso'”, dijo el Sr. Medina.

El investigador Mahsa Saeidi le preguntó cómo va a cambiar su vida una vez que reciba la vacuna.

“Bueno, me acabo de enterar de que mi esposa tiene cáncer en etapa 2, así que esto alivia mucho”, dijo el Sr. Medina. “Aporta mucha tranquilidad a la mente de alguien”.

La vacuna está inyectando una nueva esperanza en su vida y en las vidas de al menos 1,5 millones de personas que ahora pueden inscribirse . 8 On Your Side Los floridanos comprobados y confirmados de entre 60 y 64 años ahora pueden registrarse en línea en CVS, Publix, Walmart y MyVaccine.FL.Gov

Hasta ahora, 8 On Your Side no ha visto ningún problema importante.

“La infraestructura que está en su lugar ahora es fantástica”, dijo el gobernador Ron DeSantis durante una conferencia de prensa en Sebastián el viernes.

El gobernador DeSantis dijo que el anuncio de reducir la edad de la vacuna a 55 años podría llegar esta semana. Para el próximo mes, Florida podría abrir las vacunas para todos.

Pero no espere registrarse en un sitio centralizado.

“El nuestro es un enfoque más descentralizado que corresponde a un estado muy grande”, dijo el gobernador DeSantis. “Tenemos las farmacias minoristas que están realmente ampliadas, pero eso no es [a] registro en una lista del gobierno”.

El Sr. Medina y su esposa pronto estarán completamente vacunados y podrán mantenerse positivos y concentrarse en la lucha que se avecina.

“He estado casado con ella durante 30 años, así que estoy bendecido”, dijo el Sr. Medina.

Florida recibe cientos de miles de dosis de vacunas cada semana. La infraestructura existente parece estar funcionando y, por ahora, estamos en camino de cumplir con los objetivos del gobernador DeSantis.