¿Cuál es su elegibilidad para la vacuna COVID de Florida si tiene ‘alto riesgo’ pero no tiene 65 años?

TAMPA (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis dice que la política de vacunación COVID-19 de Florida es lo primero para las personas mayores. Pero, ¿qué pasa si vive con una afección que lo pone en un riesgo aún mayor de muerte? 8 On Your Side está investigando la elegibilidad de este grupo.

Si tiene menos de 65 años con una comorbilidad, actualmente califica para recibir la vacuna en Florida. Pero las personas de este grupo de alto riesgo le dicen a 8 On Your Side que registrarse es casi imposible.

El nuevo sistema de registro de la vacuna COVID-19 de Florida establece que los residentes actualmente elegibles como los trabajadores de la salud, las personas mayores y las personas consideradas extremadamente vulnerables al COVID-19 pueden preinscribirse para la vacuna.

Pero como descubrió James Stevens, de 62 años, si estás en el último grupo, a pesar de las palabras en la pantalla de la computadora, en realidad no puedes registrarte en el sitio.

“¿Qué pasa cuando intenta registrarse en el sistema estatal?” preguntó el investigador Mahsa Saeidi.

“No me lo permitirá. Solo se ve la edad”, dijo Stevens. “Ojalá no me dijeran que soy elegible, pero luego no me permitieran registrarme”.

Stevens dice que su médico ha determinado que es muy vulnerable al COVID-19.

“Ella dice que tengo un alto riesgo de tener una enfermedad cardíaca, presión arterial alta y EPOC”, dijo el Sr. Stevens.

“Ella me ha escrito una carta para que le proporcione la vacuna”.

Pero hasta la fecha, el hombre de 62 años no ha podido encontrar una oportunidad en un hospital de Tampa.

Como explicó el gobernador DeSantis durante una conferencia de prensa en The Villages el lunes , los hospitales están a cargo de vacunar a los floridanos, menores de 65 años, pero extremadamente vulnerables al COVID-19.

“Tener un farmacéutico o una enfermera tienen que arbitrar la comorbilidad de alguien … esto es algo que los médicos tienen que manejar”, dijo DeSantis.

El Departamento de Salud dice que se han enviado aproximadamente 30.000 dosis a 27 hospitales para vacunar a personas como Stevens.

Pero los espectadores le dicen a 8 On Your Side que están confundidos acerca de los criterios que se utilizan para determinar la elegibilidad.

En este momento, no está claro si se requiere que los hospitales administren las 30.000 dosis a este grupo de riesgo.

“Enviamos alrededor de 30.000 a varios hospitales diciendo, obviamente, que pueden continuar con las personas mayores, pero la orden ejecutiva dice, estas comorbilidades, estamos confiando en que lo hagan”, dijo DeSantis.

Stevens y otros espectadores le dicen a 8 On Your Side que se sienten olvidados.

Aquí hay una declaración que 8 On Your Side recibió del Departamento de Salud del condado de Polk:

“El Departamento de Salud de Florida y la División de Manejo de Emergencias asignaron 28,500 a 27 hospitales en todo el estado para atender a las personas de conformidad con la Orden Ejecutiva para vacunar a las personas que consideren extremadamente vulnerables al COVID-19”.

Esos hospitales incluyen:

Advent Health Orlando

Ascensión Sagrado Corazón – Bahía

Ascension Sacred Heart – Costa Esmeralda

Ascension Sacred Heart – Pensacola

Centro Médico Bautista – Jacksonville

Centro Médico Bautista – Sur

Hospital Clínico Cleveland

H. Lee Moffit Cancer Center & Research Institute Hospital

Centro Médico Regional Holmes

Hospital de la Santa Cruz

Centro Médico Júpiter

Centro médico regional de Lakeland

Hospital Lee Memorial

Clínica Mayo

Hospital Regional Memorial

Hospital de la planta de Morton

Centro médico Mount Sinai

Hospital de Niños Nicklaus

Centro Médico Regional del Norte de Florida

Hospital Northside

Orlando Health – Centro médico regional de Orlando

Hospital de Palm Bay

Hospital de San José – Norte

Hospital conmemorativo de Tallahassee

UF Health – Hospital Shands

Hospital y Clínicas de la Universidad de Miami-UHealth Tower “

8 On Your Side se ha comunicado con el estado con respecto a este tema.

En los próximos días, nuestro equipo también trabajará para obtener respuestas de los hospitales individuales.