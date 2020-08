Coronavirus en Florida: El estado rompe el récord diario de nuevas muertes por COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – Florida registró el martes otras 276 muertes de residentes por el coronavirus, el recuento diario de muertes más alto registrado.

El informe del estado no menciona la fecha exacta de la muerte, por lo tanto, las muertes anunciadas el martes pueden no ser de las últimas 24 horas. En todo el estado, 8.553 residentes de Florida y 132 no residentes de Florida han muerto a causa del virus. El peaje combinado asciende a 8.685 muertes, según el último informe del sitio web del departamento de salud.

Florida reportó otras 5.831 infecciones el martes, lo que eleva el número total de casos conocidos a 542.792. Esto es más alto que ayer cuando el estado reportó 4.155 nuevos casos. El estado ha contabilizado menos de 10,000 casos durante 17 días consecutivos. Florida tuvo un récord de 15,300 casos nuevos el 12 de julio. El día más mortífero fue el 31 de julio cuando el estado registró 257 muertes.

En todo el estado, 6,767 personas están hospitalizadas con COVID-19. El número total de hospitalizaciones hasta la fecha es de 31.354.

De los resultados de las pruebas recibidas el lunes, el 14,7% fueron positivos. El estado contó 9,843 resultados positivos y 57,119 resultados negativos. Esto incluye a personas que se han sometido a pruebas varias veces.

El porcentaje de positividad para nuevos casos fue del 10,3% el lunes. El porcentaje de positividad para casos nuevos es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR (frotis nasales) o que dan positivo a antígeno por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron la prueba ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y se les ha vuelto a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Los floridanos en el grupo de edad de 25 a 34 representan el mayor porcentaje de casos en todo el estado. Hay 103,246 casos en ese grupo de edad, el 19% del total del estado. De esos casos, 1.880 han sido hospitalizados y 59 han fallecido.

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay:

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 34,215

Muertes: 393

Hospitalizaciones: 1.410

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 18,879

Muertes: 502

Hospitalizaciones: 1.733

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 6.641

Muertes: 149

Hospitalizaciones: 378

CONDADO DE POLK

Total de casos: 14,871

Muertes: 315

Hospitalizaciones: 1.400

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 7,400

Muertes: 130

Hospitalizaciones: 559

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 2,093

Muertes: 49

Hospitalizaciones: 266

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 1,484

Muertes: 37

Hospitalizaciones: 161

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 1,587

Muertes: 36

Hospitalizaciones: 148

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 990

Muertes: 8

Hospitalizaciones: 85

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo aquí .

