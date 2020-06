Coronavirus en Florida: ¿Cuántas camas de cuidado intensivo hay disponibles en hospitales de Tampa Bay?

TAMPA, Florida (WFLA) – Florida ha visto un aumento récord en los casos de coronavirus durante la semana pasada.

Con el reciente aumento de casos, 8 On Your Side quería saber: si usted o alguien que ama necesita atención crítica, ¿tendrá su hospital local espacio para ayudarlo?

Nos centramos en una información crítica: la cantidad de camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos. Para los más enfermos de los enfermos, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

“No es como la neumonía, no es como una gripe … es implacable”, dijo Norine Mungo.

El hombre de 66 años sufre de asma y una enfermedad autoinmune. Ella ha estado luchando contra el coronavirus en el hospital durante nueve días en el condado de Pinellas.

“¿Cómo está tu respiración?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Puedo respirar muy superficialmente. Si respiro hondo, empiezo a toser”, dijo Mungo. “Pregunto todos los días si volveré a casa pronto … no me pueden decir porque en un momento, podría terminar en la UCI”.

Pero con Florida reportando un número récord de nuevos casos de coronavirus , ¿habría incluso una cama de UCI disponible para Mungo, si ella necesitara una?

“En todo el estado, esto ha sido algo increíblemente estable”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

A pesar del aumento alarmante de los casos, el gobernador dijo el martes que el número de pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos ha disminuido drásticamente.

“Entonces sí, es algo de lo que debería preocuparse, pero la idea de que de alguna manera hemos alcanzado la capacidad, eso no es totalmente cierto en todo el estado”, dijo el gobernador DeSantis.

8 On Your Side buscó en los datos disponibles y descubrió que tres de cada cuatro camas de UCI están ocupadas actualmente en Florida. Pero el estado no dice qué porcentaje de esas camas están reservadas con pacientes con COVID-19.

“¿Es un número preocupante para ti?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Sí, y esa es la gran pregunta de que nadie tiene datos”, dijo el Dr. John Greene, jefe de enfermedades infecciosas del Centro de Cáncer Moffitt. “Ahora, si realmente entramos en un modo de crisis, las salas de recuperación, por ejemplo, donde las personas se recuperan después de operar, se convierten rápidamente en camas de UCI con ventiladores”.

En este momento, como Mungo está en la pelea de su vida, tiene un mensaje para el público.

“Usted nos impide obtener esto usando su máscara, por favor use la máscara”, dijo.

La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud envió a 8 On Your Side la siguiente declaración:

“Los datos en el Sistema de estado de emergencia, que se reflejan en el Panel de control de capacidad de camas hospitalarias de la Agencia, son dinámicos y cambian durante el día a medida que se informan a nuestro sistema.

La Agencia mantiene una comunicación frecuente con los líderes del hospital, y no hay preocupación con respecto a la cantidad de camas que se pueden convertir para permitir la disponibilidad de camas adicionales. Los porcentajes de disponibilidad de camas pueden cambiar debido a que las instalaciones desconectan las camas a medida que las instalaciones se ajustan a operaciones más normales. Poner las camas fuera de línea creará una menor disponibilidad. Además, las instalaciones que mantienen recuentos de camas más bajos en general verán mayores fluctuaciones.

Los hospitales planifican y se preparan para el aumento, aunque esa capacidad adicional no se refleja en el tablero. Los hospitales tienen la capacidad de convertir camas y poner en línea camas adicionales de UCI en una situación de sobretensión cuando sea necesario. En 48 horas, los hospitales tienen la capacidad de aumentar drásticamente la capacidad del personal en todo el estado en caso de una situación de sobretensión “.

A continuación, se indica cuántas camas de UCI están disponibles en cada condado del área de Tampa Bay a partir de las 11 a.m. del 17 de junio:

HILLSBOROUGH: 19% disponible (81 camas)

19% disponible (81 camas) PINELLAS: 15% disponible (50 camas)

15% disponible (50 camas) POLK: 33% disponible (53 camas)

33% disponible (53 camas) SARASOTA: 32% disponible (33 camas)

32% disponible (33 camas) PASCO: 24% disponible (32 camas)

24% disponible (32 camas) MANATEE: 35% disponible (35 camas)

35% disponible (35 camas) CÍTRICOS: 23% disponible (9 camas)

23% disponible (9 camas) HERNANDO: 28% disponible (19 camas)

28% disponible (19 camas) HIGHLANDS: 47% disponible (14 camas)

47% disponible (14 camas) CONDADO DE HARDEE: el condado de Hardee no tiene camas de UCI nunca

