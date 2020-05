Coronavirus de Florida: Estado sentado en una 'olla de oro' de $ 31 millones destinada a hogares de ancianos

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Los hogares de ancianos del área de Tampa Bay han sido duramente afectados por la pandemia. 8 On Your Side ha descubierto millones de dólares que podrían ayudar a esas instalaciones a combatir el coronavirus. Estamos investigando algunas de las formas sorprendentes en que el estado está usando el dinero.

“Es doloroso, a veces es desgarrador, he llorado mucho”, dijo David Smith.

La madre de Smith, Gisela, de 86 años, se encuentra en un centro de asistencia en Tampa. Como muchas otras familias, no la ha visto en semanas.

Smith teme que esté confundida, sola y posiblemente en peligro.

“¿Sabes si los miembros del personal han sido evaluados en las instalaciones de tu madre?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Le pregunté a su enfermera personal anoche y ella me dijo que no se había hecho la prueba”, dijo Smith.

“Siento que en mis huesos tiene que haber trabajadores que porten este virus”.

El miércoles, el gobernador Ron DeSantis presentó un nuevo laboratorio móvil solo para centros de atención a largo plazo. Puede procesar 500 pruebas al día.

“Realmente creemos que esto cambiará el juego”, dijo el gobernador DeSantis.

“Esto será las 24 horas, procesaremos 500 pruebas al día solo en el sitio de pruebas móviles”.

El objetivo del laboratorio sobre ruedas es identificar grupos y prevenir la propagación de este virus.

“Vamos a poder ir a centros de atención a largo plazo y obtener resultados casi de inmediato”, dijo el gobernador DeSantis.

Pero los defensores de los hogares de ancianos dicen que un RV no va a ser suficiente.

Brian Lee, director ejecutivo de Families for Better Care, está pidiendo una solución duradera: máquinas de prueba rápida in situ en cada hogar de forma permanente.

“Si se implementaran estas máquinas de prueba, podríamos comenzar a identificar qué residentes están infectados, qué personal está infectado y podría estar sucediendo de manera continua”, dijo Lee.

Suena caro, pero 8 On Your Side encontró la manera de pagarlo.

Es una olla de oro de un hogar de ancianos: hay más de $ 31 millones en el fondo de Penalización de Dinero Civil del estado.

Entonces, ¿cómo usa Florida el dinero?

Antes de que comenzara la crisis de COVID-19, una compañía obtuvo más de $ 143,000 para crear DVD instructivos.

Florida Atlantic University recibió $ 119,000 para hacer guías que reduzcan las hospitalizaciones.

Y casi medio millón de dólares fueron a la Universidad de Louisville, para que la escuela pudiera desarrollar un sitio web con las mejores prácticas para hogares de ancianos.

No hay duda de que estas compras pueden ayudar a las personas en hogares de ancianos de Florida algún día. Pero, ¿qué pasa con la necesidad de máquinas de prueba y otros suministros que los hogares de ancianos podrían usar en este momento?

A medida que el estado explora cómo usar el dinero en este fondo, personas como Smith se preocupan por los miembros de la familia a los que podría ayudar.

“Estas son nuestras madres, nuestros padres nuestras hermanas que están en estas instalaciones no son prescindibles”, dijo.

La Agencia de Administración de Atención Médica de Florida está a cargo de estos fondos.

8 On Your Side ha pedido a AHCA que proporcione un desglose del destino del dinero este año.

Continuaremos siguiendo esta historia.

