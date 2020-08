Coronavirus en Florida: El estado informa menos de 10,000 casos nuevos por vigésimo día consecutivo

TAMPA, Fla. (WFLA) – Florida registró 6,148 casos de coronavirus y 228 muertes más el viernes.

El número de muertos es de 9.276, incluidos 9.141 floridanos y 135 no residentes de Florida. El informe del estado no menciona la fecha exacta de la muerte, por lo que las muertes anunciadas el viernes pueden no ser de las últimas 24 horas.

En todo el estado, un total de 563,285 personas dieron positivo por el virus, 6,148 más que el jueves.

El estado ha contabilizado menos de 10,000 casos durante 20 días consecutivos. Florida tuvo un récord de 15,300 casos nuevos el 12 de julio. El día más mortífero fue el 31 de julio cuando el estado registró 257 muertes.

Un total de 33,155 personas han sido hospitalizadas en Florida con un diagnóstico primario de COVID-19.

De los resultados de la prueba recibidos el jueves, el 10,70% fueron positivos. El estado contó 9.534 resultados positivos y 79.550 resultados de pruebas negativos. Esto incluye a personas que se han sometido a pruebas varias veces.

El porcentaje de positividad para nuevos casos fue del 8,08% el jueves. El porcentaje de positividad para casos nuevos es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR (frotis nasales) o que dan positivo a antígeno por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron la prueba ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y se les ha vuelto a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Los floridanos en el grupo de edad de 25 a 34 representan el mayor porcentaje de casos en todo el estado. Hay 106,726 casos en ese grupo de edad, el 19% del total estatal. De esos casos, 1.961 han sido hospitalizados y 64 han fallecido.

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay:

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 33,697

Muertes: 457

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 18,469

Muertes: 541

CONDADO DE MANATEE

Total de casos: 9,661

Muertes: 245

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 6.605

Muertes: 174

CONDADO DE POLK

Total de casos: 15,107

Muertes: 352

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 7.348

Muertes: 145

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 2,161

Muertes: 55

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 1,548

Muertes: 40

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 1,708

Muertes: 38

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 1,006

Muertes: 8

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo aquí.

