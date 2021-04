Coronavirus de Florida: el estado informa 4,237 nuevos casos, 32 nuevas muertes

Si bien la mayoría de los estadounidenses han resistido la pandemia financieramente, alrededor de 38 millones dicen que están peor ahora que antes de que comenzara el brote en los Estados Unidos.

En general, el 55% de los estadounidenses dice que sus circunstancias financieras son aproximadamente las mismas ahora que hace un año, y el 30% dice que sus finanzas han mejorado, según una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero el 15% dice que está peor.