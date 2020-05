Cómo se gasta el dinero de los contribuyentes en ayuda pandémica

TAMPA, Florida (WFLA) – Los contribuyentes están financiando varios proyectos durante la pandemia, pero 8 On Your Side está verificando si ese dinero se está utilizando adecuadamente.

El 1 de abril, los funcionarios del condado de Hillsborough comenzaron a arrendar hoteles de cuarentena y aislamiento cerca del campus de la Universidad del Sur de Florida en Tampa. El hotel West Wing en East Fowler Avenue abrió como el sitio de cuarentena y el Quality Inn en East Fowler Ave. abrió como el sitio de aislamiento. Ambos sitios están siendo financiados por los contribuyentes.

El condado reservó 362 habitaciones entre ambos hoteles. A partir del 13 de marzo, solo una persona está dentro del hotel de cuarentena y 19 están en el hotel de aislamiento.

Los dólares de los contribuyentes se están utilizando para financiar el arrendamiento, las operaciones diarias de 24 horas, los empleados, los alimentos, los esfuerzos de limpieza y más. 8 On Your Side habló con el Jefe de la Sección de Operaciones del Condado de Hillsborough, Inaki Rezola, el martes. 8 On Your Side preguntó cuánto dinero ha gastado el condado en estos esfuerzos hasta el momento y aún no se han enviado números. Los funcionarios del condado dicen que serán enviados, pero no está claro cuándo.

Con los casos positivos aún entrando y cientos de habitaciones aún vacías, algunos contribuyentes comienzan a preguntarse si el alquiler de los hoteles vale la pena. Rezola dice que independientemente de cuánto se haya gastado, el condado cree que los hoteles son una buena inversión.

“Estamos en una situación en la que si no lo planificamos y tenemos una necesidad, entonces no estamos satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad y no la estamos sirviendo correctamente, por lo que debemos estar preparados para servir comunidad y es una buena inversión “, dijo Rezola.

Rezola dijo que el Departamento de Salud hace una llamada sobre si dejar de arrendar los hoteles o no. En este momento, el departamento está tomando precauciones, según Rezola.

“Estas son decisiones que se toman a nivel de liderazgo del condado en términos de asegurarnos de que estamos listos para responder”, dijo Rezola. “Prefiero estar listo para responder que quedar atrapado y no estar listo para responder si la comunidad nos necesita”.

Rezola dijo que es posible que los hoteles también puedan ser utilizados para esfuerzos de seguridad contra huracanes en conjunto con esfuerzos de pandemia.

