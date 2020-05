Clases de verano en curso para estudiantes universitarios, pero ¿qué sigue?

TAMPA, Florida (WFLA) – Las clases de verano han comenzado para los estudiantes de la Universidad de Tampa y el sur de la Florida, pero algunas quedan en el limbo para el semestre de otoño.

Los estudiantes de UT comenzaron a tomar clases de verano en línea la semana pasada. Los administradores escolares dicen que, sorprendentemente, las admisiones de verano aumentaron un 32% en comparación con el verano pasado.

“Creo que eso dice algo de la confianza que nuestros estudiantes tienen en la facultad”, dijo el Dr. Gary Simon, Director de Programas Académicos para Adultos y Verano.

Sin embargo, los cursos de verano en línea despojaron a los estudiantes de primer año entrantes de su primera experiencia universitaria de verano porque no se permiten estudiantes en el campus. También significaba que los estudiantes actuales tenían que mudarse de sus dormitorios y descubrir cómo continuar su educación de forma remota.

“Estaba pensando que regresaríamos hacia el final del semestre, y solo regresaríamos a casa por un par de semanas, pero resultó que estuvieron en línea por el resto del semestre”, dijo el joven Junior, Alex Kushner.

Kushner tuvo que terminar su segundo año en Nueva Jersey y allí también pasará el verano. Desafortunadamente, no todos los estudiantes pueden volver a casa. UT tiene una población de aproximadamente 9,000 estudiantes y de ellos, 1,400 de ellos son estudiantes internacionales. Muchos se quedaron sin ningún lugar a donde ir, pero Simon dice que UT intervino para ayudar.

“No puedo hablar sobre las adaptaciones que se hicieron, pero sé que la facultad ayudó de cualquier manera que pudieron”, dijo Simon.

UT espera que los estudiantes vuelvan al campus a principios del semestre. Kushner le dijo a 8 On Your Side que recibió un correo electrónico de la universidad el viernes diciendo que la escuela está presionando para una fecha de regreso el 8 de septiembre.

8 On Your Side contactó a USF para ver cómo estaban manejando los semestres de verano y otoño, pero rechazaron una entrevista en la cámara. Un portavoz de la USF nos dijo que las clases de verano comenzaron el lunes, están en línea y los estudiantes no pueden vivir en el campus. No está claro si y cuándo los estudiantes regresarán para el otoño.

