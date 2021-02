Casi 1 millón de madres dejan sus trabajos desde el inicio de la pandemia

CHICAGO ( NewsNation Now ) – Según la Oficina de Estadísticas Laborales, más de 2,3 millones de mujeres han perdido sus trabajos desde febrero pasado, junto con casi un millón de madres que han dejado sus trabajos.

Melanie Piazza, madre de dos hijos, le dijo a NewsNation que tuvo que cerrar su negocio para cuidar a sus hijos de 4 y 8 años.

“Cuando las cosas se rompen, son las mamás las que dicen ‘ok, me derrumbaré, dejaré mi trabajo'”, dijo Piazza.

Los economistas estiman que la pérdida de mujeres en la fuerza laboral representa $ 64 mil millones al año en salarios perdidos. Las madres negras, hispanas y solteras están experimentando la peor pérdida de empleo según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Las mujeres están abandonando porque cuando pierden sus trabajos, las mujeres están intrínsecamente en conflicto, no hemos avanzado mucho, cariño, no lo suficiente. Las mujeres ganan menos. Entonces, si un sostén de la familia tiene que trabajar y no hay nadie más el cuidado de los niños depende de la mujer “, explicó el columnista de finanzas personales Terry Savage.

El costo emocional de elegir entre quedarse en casa con la familia o impactos económicos está afectando a toda la familia.

“Cuando las mujeres controlan, o aportan, parte de los ingresos del hogar, es más probable que los hogares tengan mayores gastos en bienes que benefician al niño. Bienestar infantil, salud infantil, educación, etc.”, explicó la Dra. Christina, profesora de economía de MSU Denver. Huber. “Realmente creo que la disminución en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, particularmente para las madres trabajadoras, dejará una cicatriz profunda y duradera en nuestra sociedad y economía que durará una generación”.

Para muchas madres, simplemente tienen que equilibrar su trabajo y el cuidado de sus hijos al mismo tiempo.

“Hemos creado una nueva definición de Wonder Woman. Es la mujer trabajadora que es una madre que trabaja desde casa y supervisa a sus hijos, cursos de aprendizaje en línea, eso es imposible. Y sin embargo, millones de mujeres lo están haciendo”, dijo Savage.