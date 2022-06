(NewsNation) — Después de una pelea temprana con COVID-19 y síntomas persistentes, la residente de Londres Sharon Sullivan se encontró buscando alivio en un entorno sorprendente: cantar con la Ópera Nacional Inglesa.

En la primavera de 2020, Sullivan contrajo COVID-19. A medida que avanzaba el año, algunos de sus síntomas persistieron y su médico comenzó a hablar con ella sobre lo que se conoció como “COVID prolongado” problemas que las personas pueden experimentar más de cuatro semanas después de haberse infectado por primera vez.

En el caso de Sullivan, continuó experimentando fatiga, dificultad para respirar y síntomas neurológicos que incluían hormigueo y entumecimiento en brazos y piernas.

Los profesionales médicos refirieron a Sullivan al programa Breathe de la English National Opera (ENO), que consiste en clases grupales en línea que enseñan a un aproximado de 20 participantes con ejercicios de canto y respiración para ayudarlos a controlar sus síntomas prolongados de COVID.

“La idea de que podría unirme a algo que me diera un poco de control y una especie de propiedad real de mi recuperación realmente parecía atractiva”, dijo Sullivan.

El programa fue desarrollado a través de una asociación entre ENO y médicos del Imperial College Healthcare National Health Service Trust.

“Lo que apareció de manera bastante consistente en los comentarios que recibimos de los médicos fue este tipo de imagen consistente sobre el COVID prolongado y la falta de opciones o vías para derivar a los pacientes”, dijo Jenny Mollica, directora de ENO Engage .

El programa ENO Breathe fue diseñado para brindar esas opciones. Cada sesión está dirigida por un cantante profesional de ENO que comienza alentando a los participantes a tomar conciencia de su respiración y de los músculos relacionados con esa respiración, como los del costado del cuello y la parte superior de la espalda. Luego guían a los participantes a través de varias técnicas de respiración y ejercicios diseñados para ayudarlos a respirar más fácilmente.

En cada sesión, se anima a los participantes a cantar.

Participantes en una sesión de ENO Breathe. Foto cortesía de ENO Breathe.

“Tu voz es un instrumento de viento… al observar la expresión junto con la respiración, podemos encontrar algunas formas de promover una buena salud vocal en general”, dijo Suzi Zumpe, especialista en canto y directora creativa de ENO Breathe.

La evidencia de la efectividad de ENO Breathe es más que anecdótica. Un estudio publicado en The Lancet Respiratory Medicine encontró que, junto con el tratamiento estándar, los participantes experimentaron una reducción de la disnea durante la carrera y una mejora en su salud mental.

“Necesitamos con urgencia tratamientos e intervenciones basados en la evidencia para las personas con COVID prolongado, que actualmente afecta a aproximadamente 1 de cada 50 personas en el Reino Unido”, dijo el Dr. Keir Phillip, autor principal del estudio, en un comunicado de prensa que acompaña a la investigación. “Nuestro estudio sugiere que las intervenciones de artes en la salud pueden ser herramientas efectivas para participantes cuidadosamente seleccionados, especialmente cuando se integran con éxito con los servicios clínicos”.

Los ejercicios y el canto del programa están particularmente enfocados en extender la exhalación porque cuando las personas se ponen ansiosas por su respiración, tienden a concentrarse en la inhalación.

Es cierto que fue incómodo para Sullivan al principio.

“Estaba aterrorizado por el canto”, dijo Sullivan. “Aunque había cantado cuando estaba en la escuela cuando era adolescente. Solo pensé, no, no, va a ser tan vergonzoso. Pero en realidad, ves que no podemos escucharnos la mayor parte del tiempo, pero ves solo en las caras de las personas que lo disfrutan tanto… Es liberador”.

El equipo de ENO Breathe le aseguró a Sullivan que no le pedirían que hiciera nada que no quisiera hacer. Decidió intentarlo y la experiencia le enseñó técnicas que puede usar para manejar su condición y controlar su respiración mientras camina o se prepara para acostarse.

La música preferida de ENO Breathe son las canciones de cuna.

“Eso es importante porque el propósito de una canción de cuna es tranquilizar, calmar, reducir la velocidad”, dijo Zumpe. “Ofrecen la promesa de la mañana, lo cual es importante si las personas se sienten bastante oscuras y solas. Pero también culturalmente, son apropiados para todos nosotros. Todos nosotros, de cualquier parte del mundo que seamos, sabemos lo que es una canción de cuna. y para qué sirve”.

Mollica enfatizó que el programa no es para todos. El acceso a ENO Breathe solo se otorga a través de un estricto proceso de derivación que debe llevar a cabo el personal médico. El programa se enfoca en síntomas prolongados específicos de COVID, como dificultad para respirar y ansiedad.

“No necesariamente estaríamos tomando pacientes con imágenes anormales en sus pulmones”, dijo Mollica, ofreciendo un ejemplo.

Sin embargo, el programa está diseñado para dar la bienvenida a una amplia gama de clientes. ENO Breathe realiza un encuentro uno a uno con cada participante diseñado para generar confianza. Y los clientes tienen la opción de silenciar sus micrófonos cuando cantan.

“Creo que la noción de poder estar en silencio cuando cantas, si no tienes mucha confianza como cantante, probablemente significa que personas que acceden al programa no necesariamente tienen la confianza suficiente para ir físicamente a un lugar”. y participar”, dijo Mollica. “Y hay algo en eso, estar en el entorno de su propio hogar realmente mejora la accesibilidad del programa”.