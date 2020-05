Brotes de coronavirus confirmados en 2 hogares de ancianos del condado de Pinellas

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Un brote de coronavirus está afectando al menos a 18 familias del condado de Pinellas. Más de una docena de residentes mayores entre dos hogares de ancianos dieron positivo, uno en San Petersburgo y otro en el Parque Pinellas.

8 On Your Side está trabajando para obtener respuestas para los familiares preocupados que tienen seres queridos que viven en Gulf Shore Care Center en Pinellas Park y St. Pete Nursing and Rehab.

WHAT TO KNOW:

Florida is reporting 41,923 cases and 1,779 deaths

cases and deaths Florida K-12 schools will remain online/distance learning through the end of the school year

Florida in Phase One of reopening

Travelers from NY tri-state area and New Orleans coming to Florida must quarantine for 14 days

En total, las dos instalaciones tienen la capacidad de atender a más de 200 pacientes.

“¡Ella es una escupida, tiene mucha energía!”, Dijo David VanWanzeele.

Purita, la suegra de VanWanzeele, de 80 años, fue diagnosticada recientemente con coronavirus.

“A pesar de todo lo que ha sucedido, ha podido levantarse, moverse y está emocionada de volver a casa”, dijo VanWanzeele.

De acuerdo con el yerno, un residente del Centro de Atención de la Costa del Golfo de Purita de 80 años que dio positivo por COVID

El martes fue al Gulf Shore Care Center para recoger las cosas personales de Purita. Fue llevada de urgencia al hospital el sábado cuando dio positivo por COVID-19.

“No sabemos exactamente cuándo lo contrató. Pudo haber sido cuando estaba en el hospital, camino a aquí, mientras estaba aquí. Quién sabe”, dijo VanWanzeele.

8 On Your Side supo el martes que Purita es uno de los cinco pacientes del Gulf Shore Care Center con COVID-19.

De acuerdo con el desglose completo del Departamento de Salud de Florida que enumera el impacto de COVID-19 en hogares de ancianos , hay cinco residentes de las instalaciones de Pinellas Park que dieron positivo para el virus, junto con dos miembros del personal.

En la casa de St. Pete, hay 10 residentes que dieron positivo junto con un miembro del personal,

8 On Your Side preguntó a los directores de ambas instalaciones cómo y cuándo comenzaron los brotes.

Según el sitio web de FL-DOH, los 10 residentes de las instalaciones de St. Pete que dieron positivo no fueron transportados, entonces, ¿dónde están ahora?







Fotos del Gulf Shore Care Center en Pinellas Park y de St.Pete Nursing and Rehab Facility

El Director Ejecutivo de las instalaciones de St. Pete dijo que se preocupan profundamente por sus pacientes. La declaración completa de la instalación dice:

“St. Pete se preocupa profundamente por sus residentes y busca utilizar todas las vías disponibles para ayudar a proteger su salud, seguridad y bienestar. Hemos transferido algunos residentes sospechosos positivos al hospital del área y transferimos algunos residentes anoche bajo la guía y dirección de el Departamento de Salud de Florida a otra instalación. Continuaremos trabajando y buscando orientación de todas las agencias gubernamentales y esperamos que juntos tengamos más éxito que los miles de otras instalaciones de enfermería especializada en los Estados Unidos y el mundo que han llegado antes nosotros.” Ron Tencza, CNS

Director Ejecutivo de San Petersburgo Enfermería y Rehabilitación

8 On Your Side continuará trabajando para obtener respuestas a otras preguntas.

“Durante 20 años hemos vivido aquí, construimos esta casa, así que hemos estado aquí para siempre”, dijo Allison Gordon, quien vive cerca de las instalaciones. Ella está preocupada por su familia.

“Mi hijo está aquí patinando todo el tiempo, así que es una preocupación, pero solo espero que estén bien y que se maneje pronto”, dijo Gordon.

Mientras tanto, VanWanzeele tiene la esperanza de que su suegra Purita salga adelante.

“Estamos agradecidos de que la hayan cuidado y que esté en buenas manos en el hospital en el que se encuentra ahora”, dijo VanWanzeele.

Según el sitio web del Departamento de Salud, hasta el martes por la noche no hubo muertes en ninguna de las instalaciones.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: