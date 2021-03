Biden se unirá al road show que promueve el plan de ayuda con la visita de Pa

LAS VEGAS (AP) – El presidente Joe Biden se une a los principales mensajeros que ya atraviesan el país para resaltar los beneficios de su masivo plan de rescate COVID-19, en su caso mediante la promoción de ayudas para pequeñas empresas.

Biden está programado para visitar una pequeña empresa en los suburbios de Filadelfia el martes, su viaje inicial fuera de Washington para la gira “Help is here” que comenzó el lunes. La vicepresidenta Kamala Harris visitó un sitio de vacunación COVID-19 y una academia culinaria en Las Vegas mientras la primera dama Jill Biden recorría una escuela primaria de Nueva Jersey.

“Queremos evitar una situación en la que las personas no sepan a qué tienen derecho”, dijo Harris en la academia culinaria. “No lo está vendiendo; es, literalmente, dejar que la gente conozca sus derechos. Piense en ello más como una campaña de educación pública “.

La Casa Blanca no pierde tiempo en promover el plan de ayuda de 1,9 billones de dólares, que Biden promulgó la semana pasada, buscando generar impulso para el resto de su agenda y ansioso por evitar los errores de 2009 al impulsar el esfuerzo de recuperación de ese año. Incluso los veteranos de la administración de Barack Obama reconocen que no hicieron lo suficiente entonces para mostrar su paquete de estímulo económico masivo.

“La esperanza está aquí de manera real y tangible”, dijo Biden el lunes en la Casa Blanca. Dijo que el nuevo gasto del gobierno financiará los esfuerzos que podrían permitir que la nación salga de las crisis gemelas de la pandemia, la de salud y la económica.

“Disparos en las armas y dinero en los bolsillos”, dijo el presidente. “Eso es importante. El Plan de Rescate Estadounidense ya está haciendo lo que fue diseñado para hacer: marcar la diferencia en la vida cotidiana de las personas. Recién estamos comenzando “.

Biden dijo que dentro de los próximos 10 días, su administración superará dos puntos de referencia importantes: distribuir 100 millones de pagos de estímulo y administrar 100 millones de dosis de vacunas desde que asumió el cargo. Para conmemorar esos hitos, Biden y sus principales representantes se están embarcando en su programa de viaje más ambicioso de su joven presidencia, visitando una serie de posibles estados de batalla electoral esta semana.

El argumento de venta dejaba fríos a los republicanos.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, descartó el objetivo de dosis que Biden estableció cuando asumió el cargo como “no un objetivo audaz”, sino simplemente el ritmo que heredó. Y se burló de la charla de Biden sobre los estadounidenses que trabajan simplemente para poder reunirse en pequeños grupos para el 4 de julio por considerarla “extraña”.

El plan Biden aprobó el Congreso sin ningún respaldo de los republicanos, a pesar de las encuestas que encontraron un amplio apoyo público. Los republicanos argumentaron que el proyecto de ley era demasiado caro, especialmente con las vacunas que avanzaban contra el virus, e incluía demasiadas disposiciones que no estaban directamente relacionadas con la pandemia.

Después de comenzar la campaña de ventas con discursos de alto perfil, Biden se dirigirá a Pensilvania el martes y luego se unirá a Harris en Georgia el viernes. Otros miembros de su equipo están visitando los estados de importancia electoral como Nevada, Colorado, Nuevo México y New Hampshire. El viaje del lunes marcó el primer viaje oficial de Harris en el cargo e incluyó una parada no programada en un puesto de tacos veganos y un puesto de café en la Academia Culinaria de Las Vegas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: “Queremos tomarnos un tiempo para involucrarnos directamente con el pueblo estadounidense y asegurarnos de que comprendan los beneficios del paquete y cómo los ayudará a superar este difícil período de tiempo”.

La Casa Blanca ha detallado un tema para cada día, centrándose en pequeñas empresas, escuelas, desalojos de viviendas y controles directos a la mayoría de los estadounidenses. Jill Biden estuvo acompañada por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en una gira el lunes por la escuela primaria Samuel Smith en Burlington, donde destacó los pasos que tomó la escuela para reabrir.

Pero su recorrido reveló los desafíos que tenía por delante: en un aula que visitó, solo dos estudiantes asistieron para el aprendizaje en persona, mientras que los otros 17 eran virtuales. La primera dama se sentó frente a una computadora para saludar a los aprendices remotos.

“Simplemente me encanta estar aquí en una escuela nuevamente: Educadores, padres y estudiantes, toda la escuela se ha unido para traer a los niños de regreso al salón de clases”, dijo. “Pero incluso con sus mejores esfuerzos, los estudiantes no pueden venir, no pueden venir todos los días, lo que significa que sus padres todavía tienen que tomarse un tiempo libre del trabajo o encontrar soluciones para el cuidado de los niños. Y esta escuela, como las escuelas de todo el país, no puede reabrir por completo sin ayuda “.

El presidente también anunció el lunes que había elegido a Gene Sperling, un veterano experto en política económica demócrata, para supervisar el paquete de estímulo masivo, el papel que el propio Biden había desempeñado para el paquete de rescate económico de 2009. El objetivo, dijo Biden, es “estar al tanto de cada dólar gastado”.

“Aprendí de mi experiencia en la implementación de la Ley de Recuperación lo importante que es tener a alguien que pueda administrar todas las partes móviles con eficiencia, velocidad, integridad y responsabilidad”, dijo el presidente.

Las características clave del plan incluyen pagos directos de $ 1,400 para la mayoría de los contribuyentes solteros, o $ 2,800 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, más $ 1,400 por dependiente, un total de $ 5,600 para una pareja casada con dos hijos. Los pagos se eliminan gradualmente para las personas con ingresos más altos.

La extensión de los beneficios federales por desempleo continuará hasta el 6 de septiembre a $ 300 por semana. Hay $ 350 mil millones para los gobiernos estatales, locales y tribales, $ 130 mil millones para las escuelas K-12 y alrededor de $ 50 mil millones para expandir las pruebas COVID-19, entre otras disposiciones.

Los restaurantes y bares que se vieron obligados a cerrar o limitar el servicio pueden aprovechar un nuevo programa de subvenciones multimillonarias, y el plan también tiene decenas de miles de millones de dólares para ayudar a las personas que se han retrasado en los pagos de alquiler e hipoteca.

El esposo de Harris, Doug Emhoff, se unió a su esposa en el viaje al oeste, visitó una organización de ayuda alimentaria el lunes en Las Vegas y participó en una sesión de escucha con los socios de la organización. Además del presidente, el vicepresidente y sus cónyuges, los secretarios del gabinete también estarán de gira. Cientos de alcaldes y gobernadores, incluidos republicanos, se están formando para dar entrevistas y discutir lo que significa el plan para sus comunidades.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, fue el primero en recorrer un centro de distribución de UPS en Landover, Maryland, el lunes que también entrega vacunas en el área de Washington.

___

Miller informó desde Washington. Lemire informó desde Nueva York. La escritora de Associated Press Hope Yen en Washington contribuyó.