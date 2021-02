Biden se reunirá con legisladores republicanos para discutir el alivio del virus

WASHINGTON (AP) – El presidente Joe Biden se reunirá el lunes por la tarde con un grupo de 10 senadores republicanos que propusieron gastar alrededor de un tercio de los 1,9 billones de dólares que busca en ayuda por coronavirus, aunque los demócratas del Congreso están preparados para seguir adelante sin los republicanos. apoyo.

Una invitación a la Casa Blanca se produjo horas después de que los legisladores enviaran a Biden una carta el domingo instándolo a negociar en lugar de intentar aprobar su paquete de ayuda únicamente con los votos demócratas. La Cámara y el Senado están en camino de votar tan pronto como esta semana sobre una resolución presupuestaria, que sentaría las bases para aprobar un paquete de ayuda bajo reglas que requieren solo una mayoría simple de votos en el Senado estrechamente dividido.

El objetivo es aprobarlo en marzo, cuando expiren la asistencia adicional por desempleo y otras ayudas pandémicas. La reunión que será organizada por Biden representaría la mayor participación pública para el presidente en las negociaciones para la próxima ronda de alivio del virus. Los legisladores demócratas y republicanos están muy separados en sus propuestas de asistencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el domingo que Biden había hablado con la líder del grupo, la senadora Susan Collins, republicana por Maine. Aunque Biden quiere “un intercambio completo de opiniones”, Psaki reiteró que el presidente sigue a favor de seguir adelante con un paquete de ayuda de gran alcance.

“Con el virus que representa una grave amenaza para el país y las condiciones económicas sombrías para muchos, la necesidad de acción es urgente y la escala de lo que debe hacerse es grande”, dijo Psaki.

Al desafiar a Biden a que cumpla su promesa de unidad, el grupo dijo en su carta que su contrapropuesta incluirá $ 160 mil millones para vacunas, pruebas, tratamiento y equipo de protección personal y pide un alivio más específico que el plan de Biden de emitir $ 1,400 cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses. .

Ganar el apoyo de 10 republicanos sería significativo para Biden en el Senado 50-50 donde la vicepresidenta Kamala Harris es el desempate. Si todos los demócratas respaldaran un eventual proyecto de ley de compromiso, la legislación alcanzaría el umbral de 60 votos necesario para superar los posibles esfuerzos de bloqueo y aprobar los procedimientos regulares del Senado.

“En el espíritu de bipartidismo y unidad, hemos desarrollado un marco de ayuda COVID-19 que se basa en leyes de asistencia COVID anteriores, todas las cuales fueron aprobadas con apoyo bipartidista”, escribieron los senadores republicanos. “Nuestra propuesta refleja muchas de sus prioridades declaradas y, con su apoyo, creemos que este plan podría ser aprobado rápidamente por el Congreso con el apoyo de ambos partidos”.

La petición de Biden para que dé más tiempo a las negociaciones bipartidistas se produce cuando el presidente ha mostrado signos de impaciencia mientras el ala más liberal de su partido considera pasar el paquete de ayuda a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria. Eso permitiría que el proyecto de ley avanzara solo con el respaldo de su mayoría demócrata.

Los republicanos no proporcionaron muchos detalles de su propuesta. Uno de los signatarios, el senador de Luisiana Bill Cassidy, dijo que costaría alrededor de $ 600 mil millones.

“Si no puede encontrar un compromiso bipartidista sobre COVID-19, no sé dónde puede encontrarlo”, dijo el senador de Ohio Rob Portman, quien también firmó la carta.

Pero incluso cuando Biden extendió la invitación a los legisladores republicanos, Psaki dijo que se necesitan urgentemente cheques de ayuda por $ 1,400, fondos sustanciales para reabrir escuelas, ayuda a las pequeñas empresas y familias afectadas, y más.

“Como han dicho los principales economistas, el peligro ahora no está en hacer demasiado: está en hacer muy poco”, dijo Psaki. “Los estadounidenses de ambos partidos esperan que sus líderes cumplan el momento”.

Biden también habló el domingo con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quienes enfrentan un creciente impulso de los miembros demócratas más liberales para avanzar con la legislación de Biden con o sin el apoyo republicano.

Los otros senadores republicanos invitados a reunirse con Biden son Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney de Utah, Shelley Moore Capito de West Virginia, Todd Young de Indiana, Jerry Moran de Kansas, Mike Rounds de Dakota del Sur y Thom Tillis de Carolina del Norte.

Brian Deese, el principal asesor económico de la Casa Blanca que dirige el acercamiento de la administración al Congreso, dijo el domingo temprano que los funcionarios de la administración estaban revisando la carta. No se comprometió de inmediato a una reunión de Biden con los legisladores.

Pero Cedric Richmond, un asesor senior de Biden, dijo que el presidente “está muy dispuesto a reunirse con cualquiera para avanzar en la agenda”. Cuando se le preguntó sobre el plan de los senadores, Richmond dijo: “Se trata de la seriedad del propósito”.

Deese indicó que la Casa Blanca podría estar abierta a negociar sobre la limitación adicional de quiénes recibirían cheques de estímulo. Portman sugirió que los cheques deberían ir a personas que no ganan más de $ 50,000 por año y familias con un tope de $ 100,000 por año.

Bajo el plan Biden, las familias con ingresos de hasta $ 300,000 podrían recibir algún dinero de estímulo.

“Ese es sin duda un lugar en el que estamos dispuestos a sentarnos y pensar, ¿hay formas de hacer que todo el paquete sea más eficaz?” Dijo Deese.

Como candidato, Biden predijo que sus décadas en el Senado y sus ocho años como vicepresidente de Barack Obama le darían credibilidad como negociador y lo ayudarían a lograr un consenso entre republicanos y demócratas sobre los asuntos más importantes que enfrenta el país.

Pero menos de dos semanas después de su presidencia, Biden mostró frustración con el ritmo de las negociaciones en un momento en que la economía mostraba más evidencia de desgaste por la pandemia. La semana pasada, 847,000 estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo , una señal de que los despidos siguen siendo altos a medida que la pandemia de coronavirus continúa.

“Apoyo aprobar el alivio de COVID con el apoyo de los republicanos si podemos conseguirlo. Pero el alivio de COVID tiene que aprobarse, sin peros, ni peros ”, dijo Biden el viernes.

En la carta, los legisladores republicanos le recordaron a Biden que en su discurso inaugural, proclamó que los desafíos que enfrenta la nación requieren “la más difícil de alcanzar en una democracia: la unidad”.

Cassidy criticó por separado el plan actual de Biden como “repleto de limosnas y recompensas a los grupos electorales demócratas”.

“Quieres la pátina del bipartidismo … así que eso no es unidad”, dijo Cassidy.

Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo que Biden sigue dispuesto a negociar, pero que los funcionarios necesitan ver más detalles de los republicanos. Al mismo tiempo, Bernstein insistió en el argumento de la administración de que hacer muy poco para estimular la economía podría tener un impacto enorme en la economía a corto y largo plazo.

“Mire, al pueblo estadounidense realmente le importa un bledo el proceso presupuestario, ya sea el orden regular, el bipartidismo, si es obstruccionismo, si es reconciliación”, dijo Bernstein. “Necesitan alivio, y lo necesitan ahora”.

Portman y Deese estaban en “State of the Union” de CNN, y Deese también fue entrevistado en “Meet the Press” de NBC. Cassidy y Bernstein aparecieron en “Fox News Sunday” y Richmond en “Face the Nation” de CBS.