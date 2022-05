WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden pedirá un compromiso internacional renovado para atacar el COVID-19 mientras convoca una segunda cumbre virtual sobre la pandemia y marca 1 millón de muertes en Estados Unidos.

“Como nación, no debemos insensibilizarnos ante tal dolor”, dijo Biden en un comunicado. “Para sanar, debemos recordar. Debemos permanecer atentos a esta pandemia y hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible”.

El presidente pidió al Congreso que proporcione más fondos para pruebas, vacunas y tratamientos, algo que los legisladores no han estado dispuestos a ofrecer hasta ahora.

La falta de fondos (Biden ha solicitado otros $22.500 millones de lo que él llama dinero que se necesita con urgencia) es un reflejo de una resolución vacilante en casa que pone en peligro la respuesta global a la pandemia.

Ocho meses después de que utilizó la primera cumbre de este tipo para anunciar una ambiciosa promesa de donar 1200 millones de dosis de vacunas al mundo, la urgencia de EE. UU. y otras naciones por responder ha disminuido.

El impulso de las vacunas y los tratamientos se ha desvanecido incluso a medida que aumentan las variantes infecciosas y miles de millones de personas en todo el mundo siguen sin protección.

La Casa Blanca dijo que Biden abordará la apertura de la cumbre virtual el jueves por la mañana con comentarios pregrabados y argumentará que abordar el COVID-19 “debe seguir siendo una prioridad internacional”. Estados Unidos es coanfitrión de la cumbre junto con Alemania, Indonesia, Senegal y Belice.

Estados Unidos ha enviado casi 540 millones de dosis de vacunas a más de 110 países y territorios, según el Departamento de Estado, mucho más que cualquier otra nación donante.

Después de la entrega de más de mil millones de vacunas al mundo en desarrollo, el problema ya no es que no haya suficientes inyecciones, sino la falta de apoyo logístico para llevar las dosis a las armas. Según datos del gobierno, más de 680 millones de dosis de vacunas donadas quedaron sin usar en los países en desarrollo porque expiraron pronto y no pudieron administrarse lo suficientemente rápido. Hasta marzo, 32 países más pobres habían usado menos de la mitad de las vacunas contra el COVID-19 que se les enviaron.

La asistencia de EE. UU. para promover y facilitar las vacunas en el extranjero se agotó a principios de este año, y Biden ha solicitado alrededor de $ 5 mil millones para el esfuerzo durante el resto del año.

“Tenemos decenas de millones de dosis no reclamadas porque los países carecen de los recursos para construir sus cadenas de frío, que básicamente son los sistemas de refrigeración; para luchar contra la desinformación; y contratar vacunadores ”, dijo esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Agregó que la cumbre “será una oportunidad para resaltar el hecho de que necesitamos financiamiento adicional para continuar siendo parte de este esfuerzo en todo el mundo”.

“Vamos a seguir luchando por más fondos aquí”, dijo Psaki. “Pero continuaremos presionando a otros países para que hagan más para ayudar al mundo a progresar también”.

El Congreso se ha negado a aceptar el precio del alivio del COVID-19 y hasta ahora se ha negado a aceptar el paquete debido a la oposición política al inminente fin de las restricciones migratorias de la era de la pandemia en la frontera entre Estados Unidos y México. Incluso después de que surgiera brevemente un consenso para la financiación del virus en marzo, los legisladores decidieron eliminar la financiación de la ayuda global y centrar únicamente la asistencia en apuntalar los suministros de vacunas y terapias de refuerzo de EE. UU.

Biden advirtió que si el Congreso no actúa, EE. UU. podría perder el acceso a la próxima generación de vacunas y tratamientos, y que la nación no tendrá suficiente suministro de dosis de refuerzo o del medicamento antiviral Paxlovid para finales de este año. También está haciendo sonar la alarma de que surgirán más variantes si los EE. UU. y el mundo no hacen más para contener el virus a nivel mundial.

“Para vencer la pandemia aquí, debemos vencerla en todas partes”, dijo Biden en septiembre pasado durante la primera cumbre mundial.

El virus ha matado a más de 995.000 personas en los EE. UU. y al menos a 6,2 millones de personas en todo el mundo, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

La demanda de vacunas contra la COVID-19 ha disminuido en algunos países debido a que las infecciones y las muertes han disminuido a nivel mundial en los últimos meses, en particular porque la variante omicron ha demostrado ser menos grave que las versiones anteriores de la enfermedad. Por primera vez desde que se creó, el esfuerzo de COVAX respaldado por la ONU tiene “suficiente suministro para permitir que los países cumplan con sus objetivos nacionales de vacunación”, según el director ejecutivo de la alianza de vacunas Gavi, el Dr. Seth Berkley, que está al frente de COVAX.

Aún así, a pesar de que más del 65 % de la población mundial recibió al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, menos del 16 % de las personas en los países pobres han sido inmunizadas. Es muy poco probable que los países alcancen el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 70% de todas las personas para junio.

En países como Camerún, Uganda y Costa de Marfil, los funcionarios han tenido dificultades para conseguir suficientes refrigeradores para transportar vacunas, enviar suficientes jeringas para campañas masivas y conseguir suficientes trabajadores de la salud para inyectar las inyecciones. Los expertos también señalan que más de la mitad de los trabajadores de la salud necesarios para administrar las vacunas en los países más pobres están mal pagados o no reciben ningún pago.

Donar más vacunas, dicen los críticos, perdería el sentido por completo.

“Es como donar un montón de camiones de bomberos a países que están en llamas, pero no tienen agua”, dijo Ritu Sharma, vicepresidente de la organización benéfica CARE, que ha ayudado a inmunizar a personas en más de 30 países, incluidos India, Sur Sudán y Bangladés.

“No podemos darles a los países todas estas vacunas pero no hay forma de usarlas”, dijo, y agregó que la misma infraestructura que se administró en los EE. UU. ahora se necesita en otros lugares. “Tuvimos que abordar este problema en los EE. UU., entonces, ¿por qué no estamos usando ese conocimiento ahora para llevar las vacunas a las personas que más las necesitan?”.

Sharma dijo que se necesitaba una mayor inversión para contrarrestar las dudas sobre las vacunas en los países en desarrollo donde existen creencias arraigadas sobre los peligros potenciales de los medicamentos fabricados en Occidente.

“Los líderes deben acordar seguir una estrategia coherente para poner fin a la pandemia en lugar de un enfoque fragmentado que extenderá la vida útil de esta crisis”, dijo Gayle Smith, directora ejecutiva de The ONE Campaign.

Berkley de GAVI también dijo que los países solicitan cada vez más las vacunas de ARN mensajero más caras fabricadas por Pfizer y Moderna, que no están tan fácilmente disponibles como la vacuna AstraZeneca, que constituyó la mayor parte del suministro de COVAX el año pasado.

La aparición de variantes como delta y omicron ha llevado a muchos países a cambiar a vacunas de ARNm, que parecen brindar más protección y tienen una mayor demanda a nivel mundial que las vacunas fabricadas tradicionalmente como AstraZeneca, Novavax o las fabricadas por China y Rusia.