Biden acelerará la liberación de vacunas contra el coronavirus

WASHINGTON (AP) – El presidente electo Joe Biden dará a conocer la mayoría de las dosis disponibles de la vacuna COVID-19 para acelerar la entrega a más personas, una revocación de la política de la administración Trump, dijo su oficina el viernes.

“El presidente electo cree que debemos acelerar la distribución de la vacuna mientras seguimos garantizando que los estadounidenses que más la necesitan la obtengan lo antes posible”, dijo el portavoz TJ Ducklo en un comunicado. Biden “apoya la liberación inmediata de las dosis disponibles, y cree que el gobierno debería dejar de retener el suministro de vacunas para que podamos recibir más inyecciones en los brazos de los estadounidenses ahora “.

Bajo el enfoque de la administración Trump, el gobierno ha estado reteniendo el suministro de vacunas para garantizar que las personas puedan recibir una segunda inyección, que brinda la máxima protección contra el COVID-19. Tanto las vacunas Pfizer-BioNTech como Moderna requieren una segunda inyección aproximadamente tres semanas después de la primera vacunación. Las vacunas de una sola inyección aún se están probando.

Después de un brillo de esperanza cuando se aprobaron las primeras vacunas el mes pasado, la campaña de vacunación del país ha tenido un comienzo lento. De 29,4 millones de dosis distribuidas, se han administrado alrededor de 5,9 millones, o el 27%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Biden ya ha indicado su disgusto. En un discurso la semana pasada, antes de que el Congreso certificara su victoria electoral, el presidente electo dijo que tiene la intención de acelerar las vacunas haciendo que el gobierno federal asuma un papel más fuerte para asegurarse de que las vacunas no solo estén disponibles, sino que las vacunas estén funcionando. en los brazos de más estadounidenses.

“El plan de la administración Trump para distribuir vacunas se está quedando atrás, muy atrás”, dijo Biden. “Si continúa moviéndose como está ahora, se necesitarán años, no meses, para vacunar al pueblo estadounidense”.

La Asociación Estadounidense de Hospitales estima que la nación necesitaría vacunar a 1.8 millones de personas al día, todos los días, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, para alcanzar la meta de tener inmunidad generalizada para el verano. Eso también se llama “inmunidad colectiva” e implicaría vacunar al menos al 75% de la población.

Sin dar detalles, Biden dijo que su administración pondrá en marcha una campaña de vacunación mucho más agresiva, con una mayor participación y liderazgo federal, y el objetivo de administrar 100 millones de inyecciones en los primeros 100 días.

Dijo que él y la vicepresidenta electa Kamala Harris han estado hablando con líderes estatales y locales sobre un enfoque coordinado que entrelaza los esfuerzos de los gobiernos en todos los niveles. Entre los detalles: la apertura de centros de vacunación y el envío de unidades móviles de vacuna a comunidades de difícil acceso.

“Lo más importante es que no hay un plan nacional coordinado”, dijo el asesor de Biden, el Dr. Rick Bright, a The Associated Press.

Ducklo dijo que Biden compartirá detalles adicionales la próxima semana sobre cómo su administración enfrentará la pandemia cuando asuma el cargo el 20 de enero.

El plan de Biden para cambiar el plan de distribución de vacunas fue informado por primera vez por CNN.