Aún no está claro cómo se eligió el sitio exclusivo para vacunas en el Condado Manatee

TAMPA, Fla. (WFLA) - Amalie Arena está programado para realizar su primer concierto en vivo desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

El Hits Deep Tour del artista cristiano Tobymac estará en Amalie el 19 y 20 de febrero con los invitados especiales Tauren Wells, Unspoken, We Are Messengers, Cochren and Co. y Terrian.