Aumentan los casos de coronavirus en Florida, Hillsborough experimenta un aumento en las edades de 25 a 34

TAMPA, Florida (WFLA) – Justo cuando parecía que la vida volvía a la normalidad, las estadísticas muestran que los casos de coronavirus están en aumento en Florida y el área de Tampa Bay .

“Honestamente, estoy mucho más preocupado por lo que sucederá en las próximas seis semanas, Ryan. Con los números que comenzamos a ver ahora, estoy realmente preocupado”, dijo el Dr. Tom Unnasch, de la Universidad. del sur de Florida, a Ryan Hughes de 8 On Your Side.

Notó algo en público que lo alarmó.

“Si sales a las tiendas ahora, hay mucha más gente y diría que al menos la mitad de las personas no usan máscaras”, dijo Unnasch.

Exhorta a que continúen usando máscaras y piensa que las pautas de distanciamiento social deben mantenerse en su lugar.

“Lo de la máscara, no puedo funcionar con eso”, dijo Kay-Jay Harris, residente de Tampa. “Lo intenté. No soy yo. No estoy acostumbrado. Puse mis manos en el hombre de arriba, espero que me mantenga a salvo”.

Durante la reunión del grupo de políticas de emergencia del jueves con los líderes del condado de Hillsborough, indicaron que un grupo de residentes del condado está viendo un aumento en los casos.

Las personas de entre 25 y 34 años se están volviendo más susceptibles, dijeron los líderes.

“Verá que los casos están subiendo, pero no hemos llegado a la etapa en la que debemos retroceder, siempre y cuando podamos continuar haciendo lo que tenemos que hacer para reducir la propagación”, dijo el Dr. Douglas Holt, director del Departamento de Salud de Florida-Condado de Hillsborough.

Hablando en el condado de Brevard, el gobernador Ron DeSantis abordó las preocupaciones.

“Seamos honestos sobre quién está en riesgo. El riesgo no es solo la población de edad avanzada, sino específicamente la población en esos centros de atención a largo plazo”, dijo.

Cuando se presionó si Florida está en medio de un segundo pico, el gobernador señaló a otro estado.

“Ve a Nueva York. Lo que tenía Nueva York, es un pico, por lo que decir que hay un pico, nunca ha habido un pico en Florida”, dijo el gobernador.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: