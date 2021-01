Así es como funciona el nuevo sistema de preinscripción de Florida para citas de vacunas

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Durante semanas, 8 On Your Side ha documentado la frustración y la ansiedad que sienten las personas mayores cuando intentan vacunarse. El viernes, Florida lanzó un nuevo registro en todo el estado para mejorar el proceso.

Como descubrió 8 On Your Side, el nuevo sistema de preinscripción tiene limitaciones.

George Parker, de 72 años, vive en una comunidad de casas móviles muy unida en Lakeland.

El veterano ha estado presionando para llevar la vacuna contra el coronavirus a sus vecinos.

Hasta ahora, no han tenido suerte.

“Lo odio porque estamos a oscuras aquí”, dijo Parker. “Estoy inscrito en tres lugares diferentes”.

Ahora, hay una nueva forma de registrarse.

El Departamento de Salud de Florida anunció el viernes el lanzamiento de su sistema en línea de preinscripción en todo el estado para programar citas para la vacuna COVID-19 para residentes de 65 años o más y trabajadores de atención médica de primera línea.

Los residentes pueden preinscribirse para las citas de vacunas y recibir notificaciones cuando haya citas disponibles en su área visitando myvaccine.fl.gov .

Una vez en el sitio, los residentes pueden seleccionar su condado y enviar su información de contacto. Cuando haya una cita disponible, los residentes serán contactados por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico y se les ayudará a programar una cita.

Después de semanas de fallas en el sitio web, 8 On Your Side quería probar el nuevo portal del estado.

Parker tardó dos minutos y 43 segundos en registrarse para la vacuna.

El estado dijo que el suministro de vacunas sigue siendo limitado y que es posible que las citas no estén disponibles durante varias semanas en algunos condados.

El nuevo sistema tiene sus limitaciones. Los condados deben optar por participar, y esto es solo para los lugares de vacunación respaldados por el estado.

“En este momento, el sistema Publix y el sistema estatal no hablan, pero no estoy diciendo que eso eventualmente no pueda suceder”, dijo Jared Moskowitz, Director de la División de Manejo de Emergencias de Florida.

Aunque parece que Parker se registró previamente, nunca recibió un correo electrónico de confirmación.

8 On Your Side llamó al estado para ver si eso estaba fuera de lo común.

Mientras esperamos recibir una respuesta, los funcionarios enfatizan que una vez que se preinscriba, su lugar en la fila estará reservado.

Además, como parte del sistema de registro estatal, cada condado tiene un número de teléfono designado al que las personas pueden llamar y preinscribirse si no tienen acceso a Internet. A continuación se muestran los números de teléfono de los 10 condados de Tampa Bay:

Hillsborough 866-200-3896 TTY: 844-251-5532

Pinellas 866-201-7113 TTY: 833-476-1025

Pasco 866-201-7092 TTY: 833-990-1527

Polk 866-201-7132 TTY: 833-476-1033

Manatí 866-201-5412 TTY: 833-476-1518

Sarasota 866-201-7170 TTY: 833-476-1449

Tierras altas 866-200-3858 TTY: 833-476-1513

Hernando 866-201-6750 TTY: 833-476-1028

Agrios 866-201-0442 TTY: 833-476-1036

Hardee 866-201-3158 TTY: 833-476-1466



Ya sea que un residente llame por teléfono o visite myvaccine.fl.gov , su lugar en la fila se reservará a través de un software llamado Sharecare.

Si alguien no cumple con los siguientes requisitos, no podrá preinscribirse:

Residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo

Personas de 65 años o más

Personal sanitario con contacto directo con el paciente

Además, se les pedirá a los residentes que traigan prueba de residencia a cualquier cita en todo el estado.

