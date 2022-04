(NEXSTAR)– Puede parecer que en algunas partes de los Estados Unidos la pandemia de coronavirus está en el espejo retrovisor, pero los nuevos casos han aumentado esta semana en algunas de las áreas más pobladas del país, lo que demuestra que aún no hemos terminado con COVID -19.

Los casos aumentaron aproximadamente un 60% en la ciudad de Nueva York y se duplicaron en Washington, DC, según un análisis de The New York Times. The Times señala que los nuevos casos están aumentando en Colorado, Vermont, Rhode Island, Alaska y Nueva York.

Esto se produce después de dos meses de disminución de casos. El número promedio de casos diarios en los EE. UU. ronda los 30,000 después de un pico de más de 800,000 en enero. Según las estadísticas del New York Times, los casos, las hospitalizaciones y las muertes han disminuido en todo el país durante las últimas dos semanas. Las hospitalizaciones ahora están en el punto más bajo desde las primeras semanas de la pandemia.

El aumento en el noreste se atribuye a la subvariante BA.2. El mes pasado, la OMS confirmó que ahora era la variante dominante en todo el mundo . En un momento de marzo, representó el 75% de los casos de coronavirus a nivel mundial.

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud dijo que está rastreando una variante ómicron que es una recombinación de BA.2 y BA.1. Según Associated Press, esta variante podría ser un poco más transmisible que las mutaciones anteriores.

A nivel mundial, la OMS confirmó que la situación de COVID ha mejorado mucho con respecto a principios de este año. En su último informe de pandemia, la OMS dijo que se informaron 9 millones de casos durante la última semana, una disminución semanal del 16% y más de 26,000 nuevas muertes por COVID-19. La agencia de salud de la ONU dijo que las infecciones confirmadas por coronavirus se redujeron en todas las regiones del mundo.

La agencia ha seguido advirtiendo a los países que no abandonen sus protocolos COVID-19 demasiado rápido y predijo que las variantes futuras podrían propagarse fácilmente si se archivan los sistemas de vigilancia y prueba.

Mientras tanto, los CDC aconsejan a todos que se mantengan al día con su vacuna contra el COVID. Si está o no “al día” depende de su edad, condiciones de salud, el tipo de vacuna COVID que recibió y cuánto tiempo ha pasado desde su última dosis.

Mientras el virus siga circulando, seguirá generando nuevas variantes, algunas de las cuales podrían resultar más contagiosas, más inmunoevasivas o más mortales.

“El virus recogerá bolsas de susceptibilidad y sobrevivirá en esas bolsas durante meses y meses hasta que se abra otra bolsa de susceptibilidad”, dijo en marzo el Dr. Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS. “Así es como funcionan los virus. Se establecen dentro de una comunidad y se moverán rápidamente a la siguiente comunidad si no está protegida”.

( La Associated Press contribuyó a este informe)