Algunos condados optan por no participar en el nuevo sistema de registro de vacunas de Florida, lo que confunde a las personas mayores

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Florida ahora tiene un sistema de registro de vacunación COVID-19 en todo el estado, pero hemos descubierto que varios condados de Tampa Bay se niegan a usarlo.

La gente quiere saber si deberían acudir a su condado o al estado para inscribirse en la vacuna. Si no se inscriben en el estado, ¿perderán su oportunidad?

El nuevo sistema de prerregistro de la vacuna COVID-19 del Departamento de Salud de Florida está en funcionamiento. Ahora permite que los trabajadores de la salud, las personas mayores y las personas consideradas extremadamente vulnerables al COVID-19 se inscriban.

Un floridano calificado puede llamar por teléfono o visitar myvaccine.fl.gov y su lugar en la fila se reservará a través del software llamado Sharecare.

Depende de los condados decidir si quieren fusionarse con el nuevo sistema estatal o continuar por su cuenta. 8 On Your Side ha aprendido que los siguientes cuatro condados del área de Tampa Bay han optado por el sistema del estado: Citrus, Hardee, Highlands y Hillsborough. Los siguientes seis condados han optado por salir del sistema estatal: Hernando, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk y Sarasota.

“Mi pregunta sería ¿por qué optamos por no participar? ¿Cuál es la lógica detrás de optar por no participar?” Ken Goergen, residente de Pinellas, se preguntó.

Atrapados en casa desde hace meses, los Goergens querían la vacuna y no estaban contentos de cómo el condado de Pinellas estaba ejecutando su sistema. No estaban seguros de si probar o no el sistema del estado, luego finalmente consiguieron una cita para la vacuna en el condado de Pasco.

“Finalmente pudimos programar la cita para ayer, así que la oportunidad es el próximo viernes”, dijo Ken.

“Para nosotros será aproximadamente una hora y 20 minutos en automóvil”, dijo su esposa Helene.

Si su condado cuenta con un sistema y decide utilizar el sistema estatal, el estado trabajará con ellos para fusionar las listas de espera existentes. El sistema de preinscripción a nivel estatal está disponible para todos los floridanos, independientemente del condado, pero depende de usted lo que desee utilizar. Lo contactaremos cuando la vacuna esté disponible en su área.