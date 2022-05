TAMPA, Fla. (WFLA) – Bryant Camareno, un reconocido abogado de la Bahía de Tampa, no solo ha hecho historia en los tribunales, también la hizo al sobrevivir al Covid-19, una enfermedad que desde octubre del año pasado cambió su vida. “Empecé en octubre, empecé con tos, entonces noviembre, diciembre, empecé a perder peso y fue allí cuando me puse preocupado”.

Dice que su cambio físico fue dramático. “Yo he perdido casi 30 libras”. Afirm[o Camareno.

En enero de este año terminó en manos de los especialistas, quienes revelaron el daño que había dejado el virus en su organismo. “Encontraron dos nódulos, allí fue donde se enteraron. El Covid estaba marcándome los pulmones. Era como tener pulmonía pero no era líquido, no era bacteria. Eran nódulos y que todavía existen”.

Camareno nos contó que 3 miembros de su familia fallecieron a causa del Covid, entre ellos una prima que mostraba los mismos síntomas que él. “Sabiendo que ella se enfermó el mismo tiempo que yo me enfermé, cuando ella falleció yo pensé: yo estoy perdiendo peso, no me estoy mejorando, me cuesta respirar. Así que yo pensé que era en poco tiempo que me iba a pasar lo mismo”.

Aún con visibles problemas para hablar y con el dolor tras la pérdida de sus seres queridos, agradece esta segunda oportunidad. “Lo bueno es que gracias a Dios, aunque me cuesta respirar y estoy ronco, estoy vivo”.

El abogado advierte que con precaución, aún podemos escapar de esta enfermedad. “El punto es cuidarse, la vida es muy corta y la gente se está muriendo”.

Las cifras de contagio se han mantenido bajas en comparación con los primeros meses de la pandemia, pero los médicos reiteran la necesidad de estar vacunados y de mantener todas las medidas para evitar nuevos brotes de Covid-19.