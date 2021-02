Adolescente vence al COVID-19, meses después sigue sufriendo secuelas

LITTLE ROCK, Arkansas (KARK) – El coronavirus todavía está causando estragos en una adolescente de Arkansas, meses después de que dio positivo.

“Es desgarrador”, dijo la madre Kim Carleson, quien ahora está tratando de encontrar respuestas y alguna forma de ayudar a su hija, Kylee.

“He rogado y rezado y quería que fuera yo en lugar de ella”, dijo Carleson, y agregó que “no hay suficiente evidencia concluyente de lo que podría estar pasando”.

Kylee dio positivo por COVID-19 en julio. Ella dijo que una vez que se recuperó del virus, nunca volvió a ser como antes. De hecho, las cosas empeoraron mientras conducía un día.

“Me detuve porque sabía que algo no estaba bien y luego comencé a tener ataques. Me llevaron a la sala de emergencias y esa noche en la sala de emergencias tuve más de 16 convulsiones. No podía caminar, no podía hablar y no podía ver “, dijo Kylee.

Los médicos le hicieron varias pruebas al principio pero no encontraron nada malo en ella y las convulsiones siguieron apareciendo.

Varios médicos más tarde, le diagnosticaron una afección que afecta el flujo sanguíneo. Se llama síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS.

“Siempre que tu pie está dormido, así es como se sienten todas mis piernas, así que no puedo caminar y da mucho miedo”, dijo Kylee.

Kylee pasaba de una clase a otra en la Universidad de Arkansas antes de enfermarse, pero ahora está cambiando entre las visitas de especialistas y las de los médicos.

Su madre dijo que quiere que alguien en Arkansas observe los efectos duraderos del COVID-19.

“Ayude a personas como mi hija, que estaba perfectamente sana antes de esto y ahora estamos sufriendo una enfermedad debilitante que no sabemos cuándo terminará”, dijo Kim.

La familia tiene planes de ver a diferentes especialistas en los próximos días y espera obtener más respuestas.