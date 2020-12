Abren la primera clínica ‘Auto-servicio’ para vacunación de COVID-19 en el condado de Pasco

CONDADO PASCO, Fla. (WFLA) – El Departamento de Salud del condado de Pasco organizó el jueves la primera clínica de vacunación COVID-19 desde el automóvil.

Se llevó a cabo afuera de donde solía estar Sears en el Gulf View Square Mall. Una fila de automóviles comenzó a formarse a las 6 a.m., pero los trabajadores de la salud comenzaron a distribuir la vacuna a las 9 a.m.

Este fue un momento que muchas personas mayores estaban esperando.

“Sería una manera maravillosa de comenzar el nuevo año y me sacaría de la cuarentena. He estado en casa durante 10 meses y ahora me quedo dentro, así que estoy muy ansioso por salir”, dijo Don Castro de Tampa. , quien vino con su esposa para recibir la vacuna.

Los funcionarios de salud dicen que no se requiere la residencia en el condado de Pasco, pero quienes reciben una vacuna deben permanecer en el condado para su segunda ronda de la vacuna, que es 28 días después de su primera cita.

Las vacunas se ofrecerán solo con cita previa. Las 500 plazas del jueves se llenaron el día anterior.

“Estaba absolutamente preocupado de que hubiera un número limitado de dosis disponibles y si no se adelantaba con suficiente antelación y se quedaban sin dosis, no tendría suerte”, dijo Castro.

Las citas para recibir la vacuna en Sears en la US-19 en Port Richey están disponibles en línea .

El Departamento de Salud del Condado de Pasco le dijo a 8 On Your Side que han agregado dos días más de distribución de vacunas, sábado y domingo. Las citas para el sábado están completamente reservadas. Las citas para el domingo, sin embargo, abrirán a las 8 am el sábado.

El sitio web del departamento de salud dice que se anunciarán más ubicaciones cuando estén disponibles dosis adicionales de vacunas.

Si se inscribe para una cita, debe descargar y completar un formulario de consentimiento y detección de vacunas. Deberá traer ese formulario a su cita junto con un número de confirmación y una identificación válida. Si no puede imprimir su formulario de consentimiento, se le proporcionará en su cita. Si no puede imprimir su boleto de registro, debe escribir su número de confirmación de registro y llevarlo a su cita.