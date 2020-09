‘A punto de marcharse’: Los maestros del condado de Sarasota dicen que el modelo concurrente no es sostenible

CONDADO SARASOTA (WFLA) – La escuela en el condado de Sarasota comenzó hace unos días, pero algunos educadores dicen que ya están abrumados y agotados por la nueva forma de enseñar en medio de la pandemia de COVID-19.

Los maestros sabían que este año iba a ser un desafío con distanciamiento social, medidas de desinfección adicionales, problemas tecnológicos, proyectar sus voces a través de una máscara facial durante horas y horas y hacer malabares con los estudiantes tanto en el aula como en el hogar, algo que el distrito está llamando. aprendizaje concurrente.

Cuatro días después del nuevo año escolar, algunos maestros concurrentes no están tan seguros de que el modelo de enseñanza sea factible a largo plazo.

“Me preocupa que después de uno o dos meses de esto, los maestros que realmente están haciendo todo lo posible van a comenzar a fallar porque no es una forma sostenible de enseñar y nos agotaremos”, dijo Sarah Sturzu, maestra de Sarasota High School.

La presidenta de la Asociación de Maestros Clasificados de Sarasota, Patricia Gardner, le dice a 8 On Your Side que ha estado recibiendo correos electrónicos y llamadas telefónicas con lágrimas en los ojos, una tras otra, desde que comenzaron las clases el lunes.

“Están descubriendo que no pueden prestar atención a ambos grupos. Simplemente no sienten que están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo y sienten que los niños no están obteniendo lo que merecen a ambos lados de esto. “, dijo Gardner.

Los mensajes hablan por sí mismos.

“No puedo dormir debido al estrés”, escribió una maestra.

“La enseñanza simultánea no funciona. Estoy literalmente trabajando en dos trabajos por el precio de uno. Trabajo en dos trabajos con el estrés de diez trabajos … No sobreviviré este año escolar si algo no cambia”, escribió otro maestro. .

“Estoy viendo cómo se les quita la vida a mis colegas mientras luchan por hacer frente a las pruebas de la enseñanza concurrente. Esta rutina diaria en la que estamos trabajando es insuperable. Nunca mis colegas y yo nos habíamos sentido tan cansados y agotados y es sólo el 3er día de clases. Muchos han estado llorando, teniendo ataques de pánico y crisis nerviosas. No podemos seguir así ”, dijo otra maestra.

“Muchos de estos correos electrónicos han ido al distrito, han ido al superintendente, han ido a los administradores de allí para que estén al tanto”, dijo Gardner.

8 On Your Side preguntó a los líderes del distrito si están considerando cambiar el modelo de aprendizaje concurrente en las escuelas de Sarasota. No recibimos respuesta a las 6:30 pm del jueves.

“No sé cómo van a seguir así, día tras día, semana tras semana. Este es sólo el cuarto día de clases”, dijo el presidente del sindicato.

Gardner dice que debe haber un cambio.

“Alguien tiene que rescatarlos de esto o de lo contrario no tendrás maestros. Ya no tienes maestros, mira cuántos quedan de todos modos y ahora simplemente no tendrás ninguno si no haces algo para lograrlo”. mejor para ellos “, dijo Gardner.

Sturzu admite que le sorprendió el entorno increíblemente desafiante.

“Estaba tranquilo al entrar en esto. Pensé, lo que será, lo manejaremos paso a paso, vamos con los golpes, eso es lo que tenemos que hacer como maestros, pero cuando realmente te metes en eso y sientes ese estrés en tu cuerpo y en tu cerebro. Te hace darte cuenta de que esto es más que simplemente tratar de detener los gérmenes. Están sucediendo muchas cosas en la escuela. Creo que a veces la gente pierde de vista eso “, dijo el profesor de instituto.

Gardner sigue pidiendo paciencia a las familias.

“Apoye a su maestro tanto como pueda porque esto es realmente difícil para ellos y realmente todos están haciendo lo mejor que pueden en este condado y es muy difícil”, dijo Gardner.

Últimas noticias sobre Coronavirus: