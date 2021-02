600 personas recibirán la vacuna de COVID-19 en una iglesia de Tampa como parte del programa piloto estatal

TAMPA (WFLA) – En la Iglesia Bautista Misionera New St. Matthew de 50th Street en Tampa, como muchas otras, la iglesia ha cambiado.

“Mirando la devastación que esto ha causado, quién podría haberlo imaginado”, dijo el pastor Alec Hall mirando un mar de bancos vacíos.

No ha habido santos en los asientos de New St. Matthew desde que comenzó la pandemia. Los servicios en New St. Matthew han sido virtuales.

“La iglesia sigue siendo la misma. Es solo que no estamos físicamente juntos”, dijo Hall.

El pastor Hall ama a su rebaño y hace de la salud espiritual y física de su congregación una prioridad absoluta.

“Nuestra iglesia ha estado cerrada durante casi un año. Un par de semanas más será un año. Por lo tanto, monitoreamos las cifras que escuchamos a todos los expertos, los consejos médicos. Hemos visto las estadísticas en todo el mundo y incluso en Estados Unidos, dijo Hall.

Ahora, al igual que otras iglesias de la zona, está impulsando la prevención al ofrecer vacunas en la iglesia. La iglesia está brindando un servicio y cerrando una brecha de salud que deja a algunas personas de color fuera del circuito de las vacunas.

“Ciertamente queremos difundir la información, estar disponibles y queremos convertirnos en un lugar de recursos y estar disponibles para todos aquellos que necesitan la vacuna”.

Este sitio se abrió en asociación con la Ciudad de Tampa, el Departamento de Salud de Florida y la División de Manejo de Emergencias de Florida.

Para Pastor Hall, un abogado de oficio, es una movida importante y no negociable.

“Creo que la vida ha cambiado. Creo que la iglesia ha cambiado. Abrazos, compañerismo, cosas de esa naturaleza, todo eso ahora ha cambiado”, dijo Hall.

La vacuna Pfizer de dos dosis 600 se administra con tres semanas de diferencia y está disponible en New St. Matthew para personas de 65 años o más.

Para registrarse, envíe su nombre y teléfono a Vaccination@nsmmbc.com.