5 formas en que COVID-19 podría afectar su factura de impuestos

Quedarse en casa durante meses ha afectado a todos, pero también puede afectar su declaración de impuestos. Aquí hay cinco formas inesperadas en que la pandemia podría afectar sus impuestos y lo que los profesionales de impuestos dicen que puede hacer al respecto.

1. Dolores de cabeza en la oficina en casa

Es posible que ya sepa que vivir o trabajar en otro estado podría significar tener que presentar más de una declaración de impuestos estatal, pero trabajar de forma remota no significa que pueda cancelar automáticamente su oficina en casa. La deducción de la oficina en casa generalmente es solo para personas que trabajan por cuenta propia. Eso significa que si usted es el empleado de alguien, es probable que esta exención de impuestos no sea válida, incluso si su empresa envió a todos a casa debido a COVID-19, e incluso si su empresa no le reembolsó esa silla de oficina, impresora o papel. compraste, dice Dina Pyron, líder global de TaxChat en Ernst & Young LLP.

“Honestamente, creo que la gente va a intentar hacer eso”, dice Pyron, refiriéndose a reclamar la deducción. “Y eso traerá una gran cantidad de sobornos potencialmente en una devolución”.

2. Agitación del desempleo

Los cheques de estímulo no están sujetos a impuestos, pero los ingresos por desempleo sí. Esa información por sí sola puede asustar a muchos contribuyentes, pero las sorpresas no terminan ahí, advierte Ryan Losi, contador público certificado y vicepresidente ejecutivo de Piascik Certified Public Accountants en Glen Allen, Virginia.

Además del IRS, su estado puede o no también gravar el desempleo, dice. Además, recibir desempleo podría afectar el tamaño del crédito fiscal para la prima para el que puede calificar cuando compra ciertos tipos de seguro médico. “De repente, ahora tienen más ingresos familiares; califican para menos crédito por adelantado ”, explica Losi.

Otra sorpresa potencial: los delincuentes que usan identidades robadas se declaran por desempleo, pero el estado envía registros de los pagos (formulario 1099-G) al buzón de los contribuyentes reales, que se quedan con el dolor de cabeza de convencer al IRS de que los ingresos no eran reales. . Eso significa dedicar tiempo a averiguar cómo informar el problema, lidiar con su declaración de impuestos y proporcionar documentación al IRS, señala Pyron. “También debe asegurarse de revisar su correo y asegurarse de que no solo está ignorando los documentos que recibe por correo, porque si obtiene un 1099-G erróneo, debe informarlo a el estado.”

3. Dificultades dependientes

Algunos padres solteros pueden perder su Crédito Tributario por Hijos de hasta $ 2,000 si sus hijos se quedan en otro lugar. A menos que ambos padres firmen y presenten el Formulario 8332 del IRS que demuestre que han acordado qué padre recibe el crédito fiscal, generalmente el padre que tuvo al hijo durante más de 182 días (seis meses) durante el año fiscal suele ser el que califica para el crédito fiscal, señala Losi. “La custodia real a efectos fiscales son los días reales que el hijo dependiente estuvo con usted. No es lo que quieres que sea. Son los días exactos ”, dice.

4. 529 lluvia radiactiva

Si pagó las facturas de matrícula universitaria de un plan 529 y luego la universidad reembolsó parte de ese dinero, tal vez debido a cierres de residencias universitarias relacionados con la pandemia o un cambio a la instrucción remota, el dinero debería haber regresado a la cuenta 529, según Losi. “Tenías 60 días para devolver eso, o está sujeto a impuestos”, dice.

5. Planillas 401 (k) escamosas

La pandemia llevó a muchas personas a dejar de contribuir a los planes 401 (k) para conservar el efectivo. Pero debido a las regulaciones del plan de jubilación, una caída en la participación de toda la empresa podría reducir retroactivamente lo que los empleados altamente remunerados pueden contribuir a sus propias cuentas 401 (k). “Hay que tener una cierta participación en el plan por parte de [employees] no altamente remunerados”, explica Losi.

Eso significa que algunas personas pueden recibir pronto reembolsos de algunas de sus contribuciones al 401 (k) y que el dinero devuelto puede estar sujeto a impuestos. “Aquellos que tal vez estén altamente compensados probablemente estén recibiendo cheques en esta época del año, diciendo: ‘Lo siento, no pudo contribuir con el máximo’ o ‘No pudo contribuir con la cantidad que contribuyó. Aquí tienes tu cheque. Va a estar sujeto a impuestos ‘”.

