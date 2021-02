4 empresas más de Tampa podrían perder la licencia de licor por violar la ordenanza de máscaras

TAMPA, Fla. (WFLA) – Varias empresas de Tampa pueden perder su derecho a vender alcohol esta semana.

La ciudad ya suspendió las ventas de alcohol en dos negocios por violaciones del coronavirus. Cuatro más irán ante el ayuntamiento para una audiencia el lunes.

Esos negocios incluyen 7th + Grove, The Ritz Ybor, Premier Nitespot de Prana Ybor y Purple Heart Bar Longue and Grill. Cada negocio está en Ybor City.

El administrador de zonificación de la ciudad dice que estos negocios violaron repetidamente las órdenes ejecutivas locales COVID-19 al no cumplir con la ordenanza de máscaras de la ciudad, hasta el punto de recibir advertencias y un par de citaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha mantenido firme en su determinación de no permitir que los gobiernos locales penalicen a las empresas que violen los mandatos del coronavirus.

El mes pasado, DeSantis dijo a los periodistas: “No permitiremos categóricamente que ningún gobierno local encierre a personas. No permitiremos que ningún gobierno local eche a nadie de su trabajo. No permitiremos que ningún gobierno local multa a los floridanos. No permitiremos cualquier gobierno local cierre las escuelas. Y no vamos a permitir que ningún gobierno local haga esas cosas “.

Cuando se le preguntó en enero sobre los comentarios de DeSantis, un portavoz de la oficina del alcalde dijo a WFLA: “Estamos haciendo cumplir nuestro código y su permiso de zona húmeda. No es lo mismo. Tampoco estamos multando a un humano”.

La semana pasada, hubo audiencias para MacDinton’s SoHo, Tangra Nightclub y Ybor Cigars Plus en Ybor City con respecto a las ventas de alcohol.

Al final, la ciudad suspendió las ventas de alcohol en Tangra Nightclub y Ybor Cigars Plus durante tres días, que fue mucho menos que el máximo de 30 días.

La audiencia para el SoHo de MacDinton continuó hasta el mes siguiente.

El abogado Luke Lirot, el abogado de Tangra y Ybor Cigars, dijo que una suspensión de 30 días habría matado sus negocios.

“Una suspensión de 30 días después de los nueve meses de suspensión impuesta por el gobernador … es un doble golpe que prácticamente nadie podría sobrevivir”, dijo Lirot.

Las audiencias públicas para 7th + Grove, The Ritz Ybor, Prana Ybor’s Premier Nitespot y Purple Heart Bar Longue and Grill serán el lunes a las 9:00 am en el Ayuntamiento de las Cámaras del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento considerará la revocación o suspensión de la venta de alcohol en cada negocio.