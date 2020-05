Policía busca a 2 personas por asesinato de guardia de seguridad de tienda por mascarilla de COVID-19

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

FLINT, Mich. (AP) – Una mujer, su hijo adulto y su esposo fueron acusados del tiroteo fatal de un guardia de seguridad que se negó a permitir que su hija ingresara a Family Dollar en Michigan porque no llevaba una máscara facial para proteger contra la transmisión del coronavirus.

Calvin Munerlyn recibió un disparo el viernes en la tienda al norte del centro de Flint poco después de decirle a la hija de Sharmel Teague que tenía que irse porque no tenía una máscara, según el fiscal del condado de Genesee, David Leyton.

Teague, de 45 años, discutió con Munerlyn, de 43 años, antes de irse. Dos hombres luego vinieron a la tienda.

Teague su esposo, Larry Teague, de 44 años; y Ramonyea Bishop, de 23 años; están acusados de homicidio premeditado de primer grado y cargos de armas.

Larry Teague también está acusado de violar la orden ejecutiva del gobernador Gretchen Whitmer que exige que todos los clientes y empleados deben usar cubiertas para la cara dentro de las tiendas de comestibles, dijo Leyton.

Los testigos identificaron a Bishop como el hombre que le disparó a Munerlyn en la parte posterior de la cabeza, dijo Leyton.

Sharmel Teague ha sido arrestada. La policía busca a su esposo e hijo.

No se ha publicado información sobre la hija, a quien no se le ha acusado en el tiroteo.

“Es importante que se respete y cumpla la orden del gobernador, y que alguien pierda la vida por eso está más allá de la comprensión”, dijo Leyton el lunes en un comunicado.

El jueves, los manifestantes portadores de armas y otros manifestantes se manifestaron dentro del Capitolio estatal, pidiendo que se levanten las restricciones relacionadas con el coronavirus. Algunos manifestantes con armas de fuego, que están permitidos en la cámara estatal, fueron a la galería del Senado. Algunos senadores llevaban chalecos antibalas.

Hasta el lunes, Michigan informó 43.754 casos confirmados de virus COVID-19 y 4.049 muertes debido a complicaciones de la enfermedad.

“El tono hostil que hemos visto en los últimos días en la televisión y en las redes sociales puede impregnar nuestra sociedad de maneras que a veces no nos damos cuenta o anticipamos”, dijo Leyton a los periodistas el lunes. “Decisiones como quedarse en casa cuando podemos, usar una máscara cuando vamos a la tienda y estar a una distancia segura de quienes nos rodean, estos no deberían ser argumentos políticos. No requieren actos de desafío, y simplemente no podemos convertirnos en una mentalidad de nosotros contra ellos “.

Unas 150 personas asistieron a una vigilia con velas el domingo por la noche. El lunes, se inició un memorial improvisado fuera del Family Dollar.

La madre de Munerlyn, Bernadett, dijo que quiere justicia para su hijo.

“No tuvieron que llevar a mi bebé y no fue tan grave”, dijo. “Todo lo que ustedes tienen que hacer es escuchar la ley, escuchar al gobernador. Solo quédate en casa. Si no tiene que salir, entonces no necesitaría una máscara a menos que vaya a comprar comestibles o artículos de primera necesidad. Todo lo que mi bebé estaba haciendo era su trabajo trabajando y haciendo su trabajo “.

Whitmer le ofreció sus condolencias.

“Es increíblemente triste que en esta crisis se haya perdido esta vida”, dijo Whitmer a los periodistas el lunes. “Somos conscientes de lo importante que es que las personas mantengan la calma, que hagamos lo correcto para protegernos y proteger a los demás”.

Williams informó desde Detroit. El reportero de AP David Eggert en Lansing contribuyó a esta historia.

