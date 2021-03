1 de cada 5 en EE. UU. Perdió a alguien cercano al COVID-19, según una encuesta

WASHINGTON (AP) – Aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses dice que perdió a un familiar o amigo cercano por el coronavirus, lo que destaca la división entre dolor y esperanza mientras el país ansía volver a la normalidad tras un año de pandemia.

Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC ilustra cómo está preparado el escenario para una recuperación de dos niveles. La preocupación del público por el virus ha caído a su punto más bajo desde el otoño, antes de que las vacaciones trajeran un aumento vertiginoso de los casos en el nuevo año.

Pero las personas que aún están de luto expresan su frustración por la continua lucha por mantenerse a salvo.

“No tuvimos la oportunidad de llorar. Es casi como si hubiera pasado ayer para nosotros. Todavía está fresco ”, dijo Nettie Parks del condado de Volusia, Florida, cuyo único hermano murió de COVID-19 en abril pasado. Debido a las restricciones de viaje, Parks y sus cinco hermanas aún no han celebrado un homenaje.

Parks, de 60 años, dijo que se retiró de su trabajo de servicio al cliente el año pasado en parte debido a la preocupación por la exposición en el lugar de trabajo, y ahora observa con pavor cómo más estados y ciudades relajan las reglas de salud.

Solo alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses están muy preocupados de que ellos mismos o un miembro de su familia estén infectados con el virus, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 en los últimos meses. Aún así, la mayoría está al menos algo preocupada.

“Están bajando la guardia y no deberían”, dijo Parks. “La gente tendrá que darse cuenta de que esto no va a ninguna parte. No ha terminado.”

El número de víctimas de COVID-19 es asombroso, más de 527.000 muertos solo en los EE. UU. Y sigue aumentando.

Pero “es difícil conceptualizar el verdadero peligro si no lo conoce personalmente”, dijo el Dr. K. Luan Phan, jefe de psiquiatría del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Para aquellos que perdieron a un ser querido, “ese miedo es más prominente en ellos. Van a ser mucho más cautelosos a medida que las empresas vuelvan a abrir y las escuelas comiencen de nuevo ”, dijo Phan.

Y sin esa experiencia de primera mano, incluso las personas que escucharon las súplicas de los funcionarios de salud de permanecer enmascaradas y mantener la distancia están sucumbiendo a la fatiga pandémica porque “los miedos tienden a habituarse”, dijo.

Las comunidades de color fueron las más afectadas por el coronavirus. La encuesta de AP-NORC encontró que alrededor del 30% de los afroamericanos, como Parks, y los hispanos conocen a un familiar o amigo cercano que murió a causa del virus, en comparación con el 15% de los blancos.

Eso se traduce en diferencias en cuán preocupadas están las personas por un virus que sigue siendo una seria amenaza hasta que la mayor parte del país, y el mundo, se vacunen. A pesar de las recientes caídas en los casos, el 43% de los afroamericanos y el 39% de los hispanos están muy o extremadamente preocupados por sí mismos o por un ser querido que contraiga COVID-19, en comparación con solo el 25% de los blancos. (Para otros grupos raciales y étnicos, los tamaños de muestra son demasiado pequeños para analizarlos).

Si bien las vacunas ofrecen una esperanza real de acabar con el flagelo, la encuesta también encontró que aproximadamente 1 de cada 3 estadounidenses no tiene la intención de vacunarse. Los más reacios: los adultos más jóvenes, las personas sin título universitario y los republicanos.

Los más afectados también están teniendo más dificultades para vacunarse: el 16% de los afroamericanos y el 15% de los hispanos dicen que ya han recibido al menos una inyección, en comparación con el 26% de los blancos. Pero la mayoría de cada grupo quiere vacunarse.

Actualmente, la demanda de vacunas aún supera la oferta, y aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses, especialmente los adultos mayores, dicen que el proceso de inscripción ha sido deficiente.

John Pérez, un maestro jubilado y administrador escolar en Los Ángeles, pasó horas tratando de registrarse en línea antes de darse por vencido. Luego, un amigo encontró un sitio de vacunación con aberturas.

“Cuando conducía allí para la primera toma, estaba atravesando un túnel de emociones”, dijo el hombre de 68 años. “Sabía que era un momento especial”.

En general, la confianza en las vacunas se está fortaleciendo lentamente. La encuesta encontró que el 25% de los estadounidenses no está seguro de que las vacunas hayan sido probadas correctamente, un poco menos del 32% que esperaba que no lo estuvieran en diciembre, justo antes de que se aprobaran las primeras.

“Estábamos un poco escépticos cuando salió por primera vez porque estaba muy politizado”, dijo Bob Richard, de 50 años, de Smithfield, Rhode Island. Pero ahora, dijo que su familia está inclinada a recibir las vacunas, si pueden revisar el sistema de citas cuando sea su turno.

La encuesta encontró que dos tercios de los estadounidenses dicen que sus conciudadanos en todo el país no se han tomado la pandemia lo suficientemente en serio.

“El conflicto con la gente que no se lo toma en serio como yo, es decepcionante”, dijo Wayne Denley, de 73 años, de Alexandria, Louisiana.

Al principio, él y su esposa comenzaron a llevar una lista de personas que conocían que se habían enfermado. Para noviembre, habían contado nueve muertes y docenas de infecciones. Compartiría la lista aleccionadora con personas que dudaban del número de víctimas de la pandemia, pero aún vería conocidos sin máscara mientras hacía recados.

“Me alegro de haberlos escrito, me ayudó a que fuera real para mí”, dijo Denley. “Te vuelves insensible”.

Hay diferencias partidistas excepcionalmente amplias. La mayoría de los demócratas, el 60%, dice que sus comunidades locales no se tomaron la amenaza lo suficientemente en serio y aún más, el 83%, dice que el país en su conjunto tampoco lo hizo.

Entre los republicanos, el 31% dice que sus localidades no se tomaron la pandemia lo suficientemente en serio, y el 44% dijo que la del país. Pero otro tercio de los republicanos dice que Estados Unidos reaccionó exageradamente.

Las diferencias se traducen en comportamiento: más de las tres cuartas partes de los demócratas dicen que siempre usan una máscara alrededor de los demás en comparación con aproximadamente la mitad de los republicanos.

Y las divisiones tienen a Phan, el psiquiatra, preocupado.

“Hemos sobrevivido a algo por lo que deberíamos estar agradecidos por haberlo sobrevivido. ¿Cómo devolvemos o devolvemos esa buena fortuna? La única forma de hacerlo es ser más fuertes en el año posterior a la epidemia que antes ”, dijo.