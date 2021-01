Imponen confinamiento en Bogotá de nuevo por aumento de casos de coronavirus

WASHINGTON ( NewsNation Now ) - Cientos de partidarios del presidente Donald Trump están comenzando a reunirse en la capital de la nación nuevamente el miércoles antes de la votación del Congreso para afirmar la victoria de Joe Biden, que el presidente continúa disputando.

Los partidarios de Trump se están manifestando esta semana para reforzar las afirmaciones no probadas del presidente de un fraude electoral generalizado. Funcionarios electorales de ambos partidos políticos, gobernadores de estados clave en el campo de batalla y el ex fiscal general de Trump, William Barr, han dicho que no hubo fraude generalizado en las elecciones. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema. El Congreso está listo para confirmar la victoria electoral de Biden sobre Trump