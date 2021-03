Iglesia católica no bendice uniones entre personas del mismo sexo

Vaticano (AP)- La Congregación del Vaticano, para la Doctrina de la Fe declaró que la Iglesia católica no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo porque Dios “no puede bendecir el pecado”.

La pronunciación realizada este lunes, de inmediato satisfizo a los conservadores y decepcionó a los defensores de católicos LGBT.

“Este asunto sólo muestra cuán fuera de contacto está el Vaticano con los católicos en las bancas y cuán fuera de contacto están con el hecho de que las parejas del mismo sexo no sólo son aceptadas en la sociedad, sino celebradas y bendecidas en la sociedad. Y sólo demuestra que el Vaticano no entiende nada”, dijo Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry.

“En primer lugar, debemos generar en la Iglesia católica el hecho de que entendemos que este es un tema que debe partir de la realidad. Es decir, las parejas homosexuales existen, las personas homosexuales existen, las familias homosexuales existen también, y por lo tanto es necesario abrir de alguna manera un camino de reconocimiento y de reflexión que permita a estas personas encontrar un espacio dentro de la Iglesia, con toda su vida, no sólo con pequeños trozos de su vida”, dijo Andrea Rubera, portavoz de “Caminos de Esperanza”, asociación nacional italiana de cristianos LGBT.

El Papa Francisco se ha mostrado a favor de que las parejas homosexuales tengan protecciones legales en lo referente a la esfera civil, no dentro de la Iglesia Católica.

